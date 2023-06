De Haro: "Lleva razón Feijóo al decir que Sánchez no puede dar lecciones a nadie: Vox no es Bildu ni ERC"

Audio

Hay libros que entretienen, hay libros con los que aprendes más cosas del mundo y hay libros que te hacen vivir otra vida, que te hacen vivir en otra dimensión tu propia vida, que te hacen reír, llorar, sufrir, mirar el mundo de otro modo.

Y uno de esos libros es 'La carretera' de Cormac McCarthy. 'La carretera' es la historia de un padre y un hijo que huyen en un mundo destruido. Es un mundo lleno de amenazas. Un mundo sórdido en el que no hay luz, no hay comida, en el que todo está destruido.

McCarthy escribe esto: "Por todas partes muertos momificados. La carne rajada a lo largo del hueso, los ligamentos tirantes como alambres de tan secos como estaban. Marchitos y ojerosos como modernos habitantes de los pantanos, las caras de sábana hervida, las amarillentas empalizadas de sus dientes". Y cuando lees que los muertos eran como habitantes de los pantanos, y cuando escribe que los dientes de los cadáveres eran como empalizadas amarillas, no te está explicando cómo eran los muertos, te está haciendo ver a los muertos y sentir el mismo miedo y la misma repugnancia que los protagonistas.

'La carretera' es un canto profundo y lleno de vibrante humanidad, un canto a la paternidad. Y en un mundo como este en el que hemos perdido al padre.

Carlos V, negociando con Portugal, acordó ceder Tordesillas a Portugal, pero luego se retractó, alegando que había hablado en sentido figurado. Donde dije digo, digo Diego. Vox no es Tordesillas, pero se le parece. A Feijóo le hemos oído muchas veces decir que no quería que el PP gobernase con Vox, un partido populista. Después del pacto del PP con Vox para que entre en Valencia, le ha faltado tiempo para sostener que era necesario.

Lleva razón Feijóo al decir que Sánchez no puede dar lecciones a nadie. Vox no es Bildu, no es ERC. Pero al cambiar de forma tan rápida de criterio, Feijóo entra en la larga lista de políticos que se quieren quedar con Tordesillas. Feijóo ha asegurado que el pacto era necesario para no repetir elecciones. Da por seguro que si Vox no entraba en el Gobierno, no iba a apoyar la investidura de Mazón. ¿Por qué no ha esperado a que Vox se retratara? ¿Por qué no ha esperado y ha puesto a Vox ante la responsabilidad de una nueva convocatoria electoral? Ahora Vox tiene la ocasión, en el Gobierno de Valencia, de no hacer un García Gallardo, vicepresidente de Castilla y León. De estar a la altura.