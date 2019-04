De Haro: "A las diez de la noche voy a echar de menos un debate"

Audio

Ayer Casado le ganó a Rivera el debate y hoy Rivera ha querido apuntarse un tanto rotundo al fichar para sus listas a la Comunidad de Madrid a Ángel Garrido, el que hasta hace su presidente en el PP. Los fichajes estrella tienen mucho efecto y luego se difuminan.

Esta noche voy a cenar con una persona muy interesante, es una gran ocasión. Pero estoy convencido de que a las diez de la noche voy a sentir el gusanillo. A las diez de la noche voy a echar de menos un debate. Hay quien dice que dos debates han sido muchos, han sido demasiado pocos. Yo quiero un debate todos los días. Más cortes, con más chicha.

Pero aprendo mucho de los debates, me gustaría más debate sobre lo que nos preocupa a los españoles, pero no solo importa lo que dicen, sino su veracidad. Aquello de si le compraría un coche de segunda mano. A Sánchez le gusta mucho presentarse como candidato y presidente del Gobierno. A Sánchez lo hemos visto tenso, le hemos visto a apretar la mandibula, sus gestos en las dos últimas noches han sido muy reveladores, no quería debatir. Tenía que leer.

Dos veces Sánchez presentó ante las cámaras un papel que presentó “una carta de la Junta de Andalucía” que pedía los datos personales de los trabajadores de los servicios de violencia de género para evaluar si había “criterios ideológicos” en la elaboración de informes. Quiso dar la sensación de que había una caza de brujas.

Este registro de datos, en realidad, no fue pedido por el Gobierno andaluz de PP y Ciudadanos sino que fueron varios ciudadanos particulares los que enviaron la petición de esta información a través del Portal de Transparencia e información pública La Junta de Andalucía, siguiendo el protocolo de Transparencia, remitió a los trabajadores la petición para que decidieran si prestaban o no sus datos. Hoy el vicepresidente de la Junta de Andalucía en el programa de Carlos Herrera, ha desmentido el bulo de Sánchez.

Sánchez utilizó un bulo, no está mal para quien acusa a todos de mentir. Ayer, hasta su potencial aliado, Iglesias, simulando salir en su rescate, recordó lo poco veraz que es Sánchez. Quiero más debates.