Esta es la despedida que mandó una de las chicas atrapadas en el incendio de las discotecas de Murcia. Hoy hacemos 'La Tarde' desde Murcia, allí está Pilar Cisneros, pocas horas después de que se produjera el incendio.

Las discotecas Teatre y Fonda Milagros no tenían licencia municipal y sobre ellas había una orden de cese de actividad desde enero de 2022.

Ya en octubre del año pasado, el Gobierno local de entonces, del PSOE, requirió al servicio de Inspección que ejecutara el cese. Los políticos dicen que la responsabilidad es de la empresa de las dos discotecas. Veremos si no hay responsabilidad del Ayuntamiento. Con estas cosas no se puede ir rápido. Desde luego llama la atención que no se haya cumplido con el cese de actividad.

Habrá que depurar responsabilidades y hacer justicia. Podemos estar ante 13 homicidios involuntarios. La justicia de los tribunales, absolutamente necesaria, no será suficiente para hacer justicia a los familiares de los 13 muertos y mucho menos a los muertos. Las familias necesitan saber qué ha pasado, de quién es la responsabilidad y necesitan, sobre todo, compañía.