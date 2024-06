De Haro explica por qué es arriesgado para Puigdemont ir a la investidura: "La primera en la frente"

Audio

Intenta hacer memoria: ¿a qué te suena este nombre Patricia Ramírez? ¿Te acuerdas? Igual no. Pero si te digo la madre del pescaito seguro que te viene algo a la memoria. Patricia, era, es la madre del pescaito, de Gabriel Cruz, el niño que fue asesinado por la novia de su padre en febrero de 2018. Cuando apareció el cadáver después de doce días y se supo quién lo había matado, Patricia Ramírez nos pidió que no odiáramos. Se convirtió en la madre de España. Hoy Patricia Ramírez en el Senado ha pedido que no se haga negocio, series, con sucesos como el de su hijo.

Sigue siendo la madre de España.

Que sepamos, a las 16,01, la ley de amnistía lleva ya en vigor varias horas, y Puigdemont no ha vuelto, ni parece que vaya a volver de momento. El Gobierno dice que ahora le toca aplicar a los jueces la ley de amnistía.

¿Está Alegría presionando a los jueces? El abogado de Puigdemont, Boye, también ha dicho que esto ahora es cosa de los jueces.

Boye quiere, como siempre, poner a los jueces en la picota. El independentismo ha querido presentar la ley de amnistía como un Amazon Prime de la justicia, le das al clic y tienes al repartidor en la puerta con una orden judicial que te exime de todo.

Los indepes querían una amnistía de Amazon Prime y así lo pusieron en la ley, en el artículo 4 de la ley de amnistía se dice que los jueces pondrán, atención al adverbio, inmediatamente, en libertad a los condenados y quedarán sin efecto las órdenes de busca y captura e ingreso en prisión. Eso dice el artículo 4 de la ley.

Pues la primera en la frente. El juez Pablo Llarena que es juez instructor del Supremo que lleva el caso de Puigdemont ha dictado una providencia en la que dice que la orden de detención sigue vigente. Y a la policía que si lo ve lo tiene que detener. No hay Amazon Prime con la amnistía.

Los jueces que tienen que aplicar la ley de la amnistía se han pronunciado a lo largo de la mañana. El juez García Castellón que lleva el caso Tsumanic por terrorismo, ha dado diez días a la fiscalía y a las defensas para pronunciarse sobre cómo aplicar la ley de amnistía, lo mismo ha hecho el TSJC donde hay otro caso, el del 9N, al que puede afectar la ley de la amnistía.

Tanto Llarena como el Tribunal de Cuentas, que también tiene que aplicar la ley de amnistía, en sus pronunciamientos apuntan a que la ley no puede beneficiar a los que estén acusados o condenados por un delito de malversación porque eso es contrario al derecho de la UE. Eso ya lo dijeron hace unos días, los fiscales del Supremo Están ya preparando el recurso al TJUE.

No hay amnistía de Amazon Prime, por mucho que quisieran los indepes para la ley de amnistía.