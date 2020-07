De Haro: "En Europa, un Gobierno con Podemos gusta muy poco"

Audio

Ultimo día de campaña en el País Vasco; Pablo Iglesias ha hecho campaña en el País Casco, en Durango. Ha pedido una respuesta a los votantes para formar un tripartito de izquierdas. Por más que se empeñe Iglesias, las encuestas dicen que eso no se va a producir. Podemos no va a ser noticia por la capacidad de formar Gobierno con Bildu. Podemos va a experimentar un notable retroceso, según las encuestas.

Podemos, y por ende Iglesias, seguirá siendo noticia por el vuelco que ha dado el caso Dina, que es el caso que demuestra su machismo con Dina, las mentiras al juez, el uso de información por parte de Podemos que le llegaba del fiscal del caso.

Pablo Iglesias quiere ensuciarlo todo para que no se hable del caso Dina y hoy ha escrito un pregón en su perfil de Facebook atacando la legitimidad de Felipe VI, de la monarquía constitucional votada por todos los españoles. Iglesias hablando en nombre del Gobierno de España ha cuestionado la monarquía constitucional, su argumento por llamarlo de alguna manera lo expone como si fuera un desarrollo lógico de lo que dijo ayer Sánchez sobre el tratamiento de la inviolabilidad del Rey. Son las 4 y Sánchez no ha dicho que ese argumento no lo comparte, si no lo refute lo asume como propio.

Son estas cabriolas ideológicas la principal causa de que al final Calviño no fuera ayer la presidenta del Eurogrupo.

Fernando de Haro sobre la derrota de Calviño en Europa

Pedro Sánchez ha cometido el mismo error que reprochó él mismo entre risas a su predecesor, Mariano Rajoy, por fracasar en 2015 en el Eurogrupo.Rajoy se encomendó entonces al apoyo de países grandes como Alemania sin intentar un acuerdo previo con los socialistas europeos y eso desencadenó que una mayoría de países tumbara a Luis de Guindos, pese al voto a favor de Berlín.

La ministra de Economía y vicepresidenta tercera del Gobierno ha intentado dar argumentos en la mañana del viernes en diferentes medios. Ha hablado de la unión de los pequeños frente a los grandes países, de la decisión del Partido Popular Europeo y de los Gobiernos que controla de apoyar a un candidato conservador; finalmente, se ha sacado de la manga el argumento de que ella es mujer. Pero además ha dicho: "Teníamos comprometidos diez votos, pero alguien no ha hecho lo que dijo que iba a hacer".

Eso significa que alguien -y no precisamente el ministro que ha votado en contra- no ha hecho bien su trabajo. Porque lo que demuestra ese cambio de última hora es que el compromiso no era tan firme como parecía. En ese punto es ineludible mirar hacia la ministra de Exteriores, Arancha González Laya.

La derrota, como decía, hay que interpretarla en clave política. Lo que ha reflejado la votación es sobre todo un rechazo a las políticas que pretende aplicar el Gobierno de Sánchez. El aumento del gasto público y la presencia de Podemos en el Ejecutivo han sido un pasivo indudable que no debe ocultarse.