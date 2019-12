Fernando de Haro: "El voluntariado es un acto social, una forma de construir lazos y de comprendernos"

Audio

Aquí en 'La Tarde de COPE' hemos tenido ocasión de encontrarnos con gente que de forma gratuita ayuda a los demás. Hace algunas semanas hablabamos con Eduardo, un transportista que se acababa de jubilar y que es voluntario en un Economato de Cáritas.También hablábamos hace unos días con Estela, que ha estado diez meses como voluntaria en Uganda.

Hoy es el dia del voluntariado. El voluntariado se ha incrementado en España a partir de 2007, a partir de la crisis económica. En España hay alrededor de 2,7 millones de voluntarios según los último informes.

Puede parecer que el voluntariado es un fenómeno nuevo, pero en realidad no es así. El voluntariado antes no se llamaba así pero existía desde hace siglos. Desde el final del Imperio de Romano y durante toda la Edad Media, por ejemplo, se desarrolla un sistema de caridad con voluntarios que atienden a los enfermos cuando todavía no había hospitales públicos. También la tradición obrera, socialista, tiene una larga tradición de voluntariado para la asistencia mutua o la instrucción.

El voluntariado, que es un ejercico de gratuidad y de solidaridad, pero no es un acto privado. Es en realidad una forma de ejercer una ciudadanía responsable de quien construye esta casa común en la que vivimos, una casa que no se mantiene solo con la búsqueda del mayor interés, del trabajo remunerado o de la intervención del Estado. El voluntariado, de hecho, es un acto social, una forma de construir lazos, de mejorar la calidad de la democracia. No tenemos una buena democracia solo porque tengamos unas buenas instituciones y unas buenas leyes. Tenemos una buena relación porque podemos vivir los unos junto a los otros, los unos para los otros.

Pero el voluntariado es algo más. El voluntariado no es solo para algunos. El voluntariado es para todos, porque el voluntariado expresa quienes somos. No somos seres autosuficientes. Cuanto más nos damos cuenta de quien somos más claro se nos hace que necesitamos de los demás. Con el voluntariado expresamos la dependencia mutua que tenemos los unos de otros, dependemos no solo por las relaciones comerciales o por los impuestos que pagamos, sino por lo que recibimos gratis y por lo que damos gratis. El voluntariado sistemático, continuado, constante, nos ayuda a comprendernos y a realizarnos de forma sistemática, continuada, y constante. No es verdad que todo se pueda comprar y vender. De hecho lo que más necesitamos es gratis, por mucho que algunos digan que nada es gratis.