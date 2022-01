Fernando de Haro, sobre el veto a medios de Sánchez: "Democracia es más información para todos"

Audio

Es curioso cómo la pandemia ha cambiado el sentido de las palabras. Antes del Covid la palabra positivo la utilizábamos para subrayar la capacidad de ver el aspecto favorable de las cosas, la oportunidad que hay incluso detrás de una circunstancia adversa. Ahora positivo significa dos rayas en la pantallas del test, una al lado de la C y otra al lado de la T. Positivo es cuarentena y algunas cosas más que pueden ser muy negativas. Por cierto que los datos de esta tarde van a ser importantes para saber si se confirma que ya está bajando la curva de contagios. Ayer, por primera vez, la incidencia bajo por primera vez en los últimos meses y medio.

Con la curva a la baja o meseta seguimos como hace dos años, buscando razones para que algo sea positivo y no solo los test. Peor que la pandemia que de momento no se acaba es desaprovecharla. Como periodista he trabajado para media docena de medios, dos de ellos, dos grandes grupos de comunicación: este, COPE, y Prisa, la empresa editora del diario El País. Luego he hecho algunos viajes por el mundo para rodar documentales. En esos viajes me he encontrado con gobiernos que me ponían las cosas muy difíciles para informar. Eso sucede en países no democráticos.

Por eso sorprende tanto que un gobierno democrático ofrezca o no ofrezca información según trabajes en la COPE o en El País. Eso es lo que exactamente ha hecho el Gobierno de Sánchez, que ha convocado a El Pais y a otros medios que le critican poco y ha dejado fuera a COPE. Moncloa convocó ayer a algunos medios para trasladar que, a diferencia de lo que dice el PP; Bruselas respalda el reparto de fondos europeos. En esa información no se cita quién ha dicho en Bruselas que el reparto se está haciendo bien. El PP acusa al Gobierno de estar haciendo un reparto político de los fondos, tendrá que acreditarlo. El Gobierno asegura que está avalado por Bruselas, tendrá que acreditarlo.

Democracia es más información para todos. Mientras se aclara este asunto, lo que ya tenemos claro es que el dinero no está llegando donde tenía que llegar: a la gente gente y a las empresas. El Gobierno dice que el 90% de los fondos previstos para 2021 han sido autorizados y casi la mitad de los pagos realizados. Pero eso que llama el Gobierno pagos no son pagos a empresas y gente-gente sino pago a Administraciones. Lo que cuenta es la ejecución y de momento solo se ha ejecutado el 10% de los fondos. El grueso de los fondos no comenzarán a llegar a sus destinatarios hasta finales de 2022. Esperemos que en ese momento no solo llamen a mis antiguos compañeros de PRISA y sí llamen a mis actuales compañeros de COPE