Fernando de Haro: "Seguir hablando de pacifismo después de lo sucedido, esa es la desfachatez de Torra"

Torra ha tenido la desfachatez de no condenar la violencia mientras que los propios causantes de esa violencia, Tsunami Democràtic, los DCRS y los políticos de la sedición, con Junqueras a la cabeza, sí la han condenado. A pesar de que el propio Junqueras alentó a Tsunami Democràtic en un tuit cuando se creó en septiembre, hoy ha querido condenar esa violencia.

El independentismo está perdiendo la batalla por la imagen, nunca más podrá presentarse ante la opinión publica como un movimiento pacifista, que eso es lo que ha dicho Torra, esa es la desfachatez de Torra, seguir hablando de pacifismo después de lo sucedido en las última horas.

En Moncloa esta tarde Sánchez recibe a Iglesias y a Rivera, debería haber recibido a Vox. Sánchez parece empeñado en que crezca Vox. Sánchez debería haber llamado a todos antes porque todo esto era previsible, pero claro, estamos en plena pre-campaña.

La reacción a los disturbios previsibles iba a entrar previsiblemente en un calendario electoral que, desde febrero, Sánchez ha fabricado a su medida. Tras la reunión de Sánchez y de Casado, el Gobierno ha mandado mensajes contradictorios. Fuentes de Moncloa han asegurado que Sánchez no descarta ninguna medida, ley de Seguridad Nacional, 155 y toda la batería jurídica. No obstante, el ministro Ábalos ha aseguardo que no es el momento, que es lo mismo que lleva diciendo Marlaska toda la mañana. Sin embargo, Casado si cree ya que es el momento de la Ley de Seguridad Nacional.

El líder de los populares ha pedido además que se envíe un requerimiento a Torra, paso previo para aplicar el 155 y que la Fiscalía actúe de inmediato contra el presidente de la Generalitat.

Estamos hablando mucho de la ley de Seguridad Nacional pero no se puede pensar que la ley de Seguridad Nacional sea un instrumento que de forma milagrosa resuelva todos los problemas, quizás haya que usarla y sea conveniente usarla, pero no resolverían todos los problemas.

Todos, especialmente los catalanes, que están sufriendo la violencia de los radicales queríamos que esa violencia se acabase pronto. Pero las cosas no son tán fáciles, no se solucionan necesariamente todo incrementado la fuerza usada por el Estado, de hecho un uso de la fuerza desmedido puede ser contraproducente. Porque aquí es necesario ganar no una batalla sino una guerra a largo plazo, es necesario restar adhesiones al independentismo unilateral.

La ley de Seguridad Nacional es una especie de bisturí jurídico que permite que sea el Estado quien coordina, es decir, quien tiene la dirección política sobre la Seguridad Nacional. El control directo de cualquier órgano, de cualquier administración, funcionarios o policías estaría en manos de la Administración General del Estado. Eso permitiría quitar al Torra el control de los Mossos. Se acabaría la ambigüedad de Torra pero hasta ahora los Mossos están colaborando sin fisuras con la Policía Nacional.