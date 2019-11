Fernando de Haro: "Sánchez va a necesitar al PP, la abstención del PP"

Día de Todos Los Santos, primer día de campaña electoral. Una campaña electoral y unas elecciones, las del 10 de noviembre, sobre las que planean dos fantasmas: la abstención y la indecisión. Este viernes cierra el plazo para solicitar el voto por correo y los datos que tenemos de ayer parecen pronosticar una caída importante de la participación: la caída del voto por correo ronda el 30 por ciento. En 2016, cuando se repitieron las elecciones, la participación subió respecto a la participación de 2015. Pero ahora los políticos están en su valoración más baja desde hace años. Ya veremos en qué se traduce eso. ¿A quién perjudica más una posible abstención? A juzgar por el modo en el que abrió ayer la campaña, Sánchez está de los nervios.

Pedro Sánchez ha instado este viernes a la Junta Electoral Central (JEC) a que lleve a la Fiscalía la campaña para desmovilizar a las

fuerzas de izquierda a través de Facebook, de la que acusa al PP. Ayer Pedro Sánchez, en la apertura del PSOE en Sevilla con María Jesús Montero y Susana Díaz, pidió un voto en masa a favor del PSOE. Sánchez consiguió el resultado de abril, entre otras cosas, porque un millón de abstencionistas le votaron por el miedo a la izquiera y porque el PSOE consiguió quedarse con 1.256.000 papeletas de Unidas Podemos. Sánchez necesita movilizar el voto de la izquierda y contrarrestar el mensaje que Iglesias está utilizando en las últimas fechas.

Iglesias está insistiendo en que el PSOE se ha moderado mucho y que no llegó a un acuerdo con Podemos porque busca el acuerdo con el PP. Sánchez intenta centrarse e Iglesias aprovecha el espacio que Sánchez le deja en la izquierda. Por eso, lo segundo que ha hecho Sánchez, después de hacer un llamamiento a una movilización masiva del voto, ha sido negar una gran coalición con el PP. Lo ha hecho esta mañana en Vitoria.

La verdad es que Sánchez se la ha dejado botando a Iglesias, con eso de que las cosas que promete las cumple. Iglesias ha replicado que no se fía de él y le ha recordado todas las cosas que ha prometido y no ha cumplido.

Duelo intenso en la izquierda en el arranque de campaña. Si el resultado electoral es el que pronostican las encuestas, no el CIS, las encuestas, Sánchez va a necesitar al PP, va a necesitar la abstención del PP. Y tal y como está Podemos... Va a necesitar al PP para aprobar los presupuestos. La gran coalición podría interesarle al PSOE. A quien no le interesa es al PP, a la vista de lo que les ha pasado a los socialistas alemanes por apoyar a Merkel. Nada le gustaría a Iglesias más que una gran coalición. Pero si no hay gran coalición, salvo sorpresa el 10 de noviembre, hará falta algo muy parecido.