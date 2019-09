Fernando de Haro: "Sánchez no debería criticar a Iglesias porque gracias a él tiene repetición electoral"

Audio

No sabemos, después de lo que ha sucedido desde el pasado mes de abril, cuantos no volverán a votar. Los españoles estamos muy desencantados, no es para menos, con nuestra clase política. Hasta ahora ese desencanto no se ha traducido en una gran abstención, las tasas de participación electoral son altas a pesar de que nos hagan volver a votar. Ya veremos lo que pasa esta vez. No nos molesta volver a votar pero desconfiamos mucho de los políticos. Y las últimas horas, las ruedas de prensa tras la reunión con el Rey, y la sesión de control de este mañana en el Congreso, seguro que han aumentado esa desconfianza porque nuestros políticos se empeñan en faltar a la verdad.

Ayer Sánchez, después de ver al Rey, aseguró que lo había hecho todo para evitar las elecciones. Lo raro es que ayer en Moncloa no se rompiera el micrófono no se rompieran los objetivos de las cámaras que estaban grabando y no se hundiera el suelo. Si hay una cosa clara a estas alturas es que la repitición de elecciones ha sido la opción preferida por Sánchez desde hace mucho tiempo. Es el principal culpable de que no haya habido un acuerdo con Ciudadanos o con Podemos que no ha buscado. No es de extrañar que unas declaraciones que pronunció en agosto de 2016 atribuyendo a Rajoy la responsabilidad absoluta de provocar una repetición electoral se hayan convertido en un fenómeno viral en redes sociales.

Sánchez ayer decía que lo había intentado todo y esta mañana en el Congreso le ha echado la culpa a todo el mundo. Iglesias es "dogmático", Casado carece de "sentido de Estado" y Rivera es "irresponsable".

Todo esto lo ha dicho mientras les señalaba con el dedo. Sánchez en vez de criticar tanto, debía de estar agradecido, sobre todo, a Iglesias y a Rivera. Agradecido a Iglesias que se ha empeñado en el mismo error que cometió en enero de 206, exigir a cambio de su apoyo la entrada en el Gobierno, y no una entrada cualquiera. Sánchez no debería criticar a Iglesias porque gracias a él tiene repetición electoral. Como tampoco debería criticar a Rivera porque gracias al líder de Ciudadanos que ha sido el señor del no es no. Si Rivera hubiera ofrecido a Sánchez el pacto que ofreció el lunes a última hora no habría habido repetición electoral. Pedro no critiques a Albert y a Pablo que te han ayudado mucho.