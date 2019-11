Fernando de Haro: "Rivera ha dimitido pero Sánchez no quiere enterarse de su gran debacle"

Audio

Lo de formar Gobierno está muy complicado. Aquí no hay que descartar nada. Nada es nada. Rivera ha dimitido después de no haber comprendido el papel, papel decisivo, que le habían encomendado los electores: la de ser una diga bisagra que evitara radicalizaciones y que permitiera una alternancia entre PP y PSOE sin la necesidad de nacionalistas. Pero Sánchez no quiere enterarse de su gran debacle. El líder de los socialistas desde el mes de mayo apostó por una repetición electoral y la convirtió en una suerte de plebiscito, una segunda vuelta irresponsable para obtener un respaldo mayor que en abril. Quería gobernar en solitario con al menos 150 diputados. La nueva convocatoria de las urnas ha supuesto dejar al país sin presupuestos y sin un Gobierno estable que afronte la desaceleración económica y la situación en Cataluña. Sánchez, empeñado en convertir su agenda personal en la agenda del país, minusvaloró el efecto que tenía una cita electoral a pocos días de la sentencia del Tribunal Supremo sobre el intento de independencia de Cataluña. Sánchez ha fracasado radicalmente, ha perdido tres escaños y 800.000 votos, después de haber utilizado durante meses los resortes del Gobierno para hacer campaña electoral. La sensación de inseguridad provocada por los altercados tras el pronunciamiento del Tribunal Supremo ha provocado en gran medida la subida récord de Vox. Vox ha recibido votos de la derecha, de los descontentos, ha avanzando con mucha fuerza en Andalucía y Murcia, en la España rural y ojo en el cinturón rojo de la Comunidad de Madrid.

Lo llamativo es que, en estas circunstancias, después de este rotundo fracaso que polariza a la sociedad española, Sánchez no se plantea dar un paso atrás o al lado para favorecer un Gobierno de las fuerzas constitucionalistas. En estos micrófonos, en el programa de CH, la vicepresidenta Carmen Calvo, le echado la culpa de lo sucedido a la derecha y a la izquierda por el bloqueo y luego ha vuelto a hablar de un Gobierno de Sánchez con apoyos de izquierda y de derecha.

Sánchez no se quiere enterar de lo que ha pasado. Para tener una mayoría suficiente: A los 120 escaños del PSOE tendría que sumar los 35 de UP, los 7 del PNV, los 3 de Más País, el escaño de Revilla y… ¡los 10 de Ciudadanos! Imposible. Otra cosa es buscar el apoyo de los independentistas. Rufián, de ERC, ha estado muy duro con él pero se ha mostrado dispuesto a arreglar la situación

Si Sánchez no fuera Sánchez, lo normal sería buscar un acuerdo con el PP. También en estos micrófonos, el secretario general del PP, Garcia Egea ha rechazado incluso la abstención si Sánchez es el candidato.

El PP tiene dificil el apoyo o la abstención para facilitar el Gobierno de Sanchez por la derecha Vox ha duplicado apoyos y puede seguir ganándole terreno. Sánchez con su voluntad de seguir gobernando va a provocar que los extremos crezcan. Por eso, aunque en este momento el acuerdo de socialistas y populares no sea posible, conviene apoyarla para que a medio plazo se pueda salvar al centro. Si centro, sin constituciionalismo, el futuro para España es mucho más difícil.