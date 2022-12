Fernando de Haro: "Es más difícil sostener las pensiones desde que el Gobierno las sube según el IPC"

Audio

Cuando venía a Madrid vivía en casa de su hermana. En un ático en el centro con una terraza llena de macetas. Allí es donde me contó que la primera vez que vino a España entró por Algeciras y subió hacia el centro en un viaje nocturno, en un tren que paraba en muchas estaciones lúgubres. Era una España que olía a ajo y en la que se oía a las vendedoras nocturnas vocear en el andén sus productos. Así me lo contó Dominique Lapierre. Ha muerto hace unas horas. Cuando entrevisté a Dominique tenía ya bastantes años pero derrochaba vitalidad. Me explicaba que para hacer un buen reportaje hay que contar lo que se ve, contar a qué huele, contar qué se oye. En la España que conoció Dominique se veían estaciones de tren lugubres, olía a ajo y las noches de viaje estaban poblada de las voces de las vendedoras. Dominique se enamoró de Andalucía cuando estuvo trabajando sobre la biografía del cordobés.

Mirar, oler y escuchar. Te lo dicen en todas la facultades de periodismo. Parece fácil. Pero no lo es. Es tan difícil en el periodismo como en la vida. Para ver hay que mirar mucho, insistentemente, con mucha hambre de realidad. No es un problema de inteligencia, es un problema de atención. No miras bien cuando no estás dispuesto a superar los prejuicios. Es inevitable tener prejuicios, pero no es inevitable imponer esos prejuicios a la realidad. Para ver hay que estar dispuesto a dejarse tocar y para dejarse tocar es necesario ser muy leal con lo que está ocurriendo, no intentar encajarlo necesariamente en los esquemas que tenemos adquiridos. El periodismo va de saber mirar, me parece que la vida también.

España no siempre ha sido un desierto demográfico. Entre 1957 y 1977 se produjo una auténtica explosión de nacimientos. Se les conoce como la generación del 'baby boomer'. Son nada más y nada menos que 14 millones de personas. Y los mayores de esta generación empiezan a jubilarse a partir de enero. Por eso esta tarde vamos a preguntarle a nuestro profesor de Economía de Bolsillo, Fernando Trías de Bes, qué va a pasar con las pensiones cuando esa generación se jubile. A ver que nos dice. Hoy hemos tenido en los micrófonos de COPE a Ángel de la Fuente, probablemente el economista que más sabe de pensiones y nos ha dicho que cada vez más a ser más difícil pagar las pensiones. Especialmente se hace más difícil sostener el sistema de pensiones desde que el Gobierno ha decidido que suban según el IPC.

Bruselas, a cambio de la pasta que nos está dando con los fondos para el COVID exige reformas en el sistema de pensiones. Ya se hizo una primera parte de la reforma el verano de 2021. Y ahora queda menos de un mes para hacer la segunda parte que es la más difícil porque tiene como objetivo asegurar la sostenibilidad del sistema de pensiones. La reforma que ha propuesto el ministro Escrivá, plantea entre otras cosas que se amplíe el periodo de computo de la pensión de 25 a 30 años. Nos pagan la pensión en función de cómo hemos contribuido. Ahora se trata de aumentar el período para el cálculo, con lo que las pensiones lógicamente bajarán. Empresarios y sindicatos rechazan el cambio. Y el ministro ofrece que se utilicen los 28 años mejores. El otro cambio importante es subir la cotización de los que ganan más. El ministro dice que le salen las cuentas para hacer sostenible el sistema. Tiene que convencer a Bruselas de que los números están bien hechos. Más nos vale.