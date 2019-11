Fernando de Haro: "Los precios suben, también en política"

Audio

Los precios suben, también en política. Lo que en julio era gratis, ahora ya es muy caro. El pacto del insomnio, el pacto de los dos folios que ayer formalizaron Iglesias y Sánchez depende de la abstención de ERC y de la abstención de Bildu y ERC la ha puesto esta mañana más cara, muy cara, su abstención.

Pere Aragones, ERC, exige "crear una mesa de negociación política entre iguales, entre las instituciones catalanas y el Estado" para abordar una salida política al conflicto independentista catalán. Se trata de dar contunidad a la reunión bilateral de Sánchez y Torra en Pedrables. ¿Se acuerdan de cuando Carmen Calvo defendía la necesidad de un relator? Pues eso, volver al relator.

Sánchez estuvo dispuesto a celebrar la cumbre de Pedralbes el pasado mes de febrero para intentar salvar los presupuestos y la legislatura. Llegó a aceptar un comunicado conjunto en el que se hablaba de un conflcito como si Cataluña fuera Irlanda y en el que se suprimió la palabra Constitución. En aquella cumbre de Pedralbes se escenificó una reunión con dos partes al mismo nivel, con ministros del Gobierno y consejeros de la Generalitat de la otra. Pero tan pronto como se leyo el texto pactado en Pedralbes, los barones socialistas pusieron el grito en el cielo. PP, Ciudadanos y Vox convocaron la manifestación de Colón y Sánchez horas antes rompio con el independentismo.

Desde entonces, hasta el final de la campaña, aseguró que no negociaría con los independenttistas. ¿Por qué es inadmisible lo que pide otra vez Esquerra? El diálogo en sí, no es malo, siempre que sea dentro de la ley. El problema de este diálogo es que supone, de hecho, incluso antes de hablar de autodeterminación, saltarse la soberania nacional. ERC pide una mesa de partidos. La mesa de partidos ya existe es el Congreso de los Diputados donde los partidos están legitimados para negociar, pactar y aprobar leyes porque representan al soberano, al pueblo. Una mesa de partidos que no contemple las reglas y la representación del Congreso nos hurta a todos los españoles nuestra soberanía. El que se ha pronunciado ha sido Otegi, que ha exigido el reconocimiento del derecho de autodeterminación y la puesta en libertad de los "presos políticos". ERC y Bidu han ido de la mano y seguirán yendo de la mano. Y tendrá, si el pacto del folio y medio fragua, como interlocutor no ya a Sánchez sino a un vicepresidente del Gobierno, Iglesias, que ha defendido un referéndu de autodeterminación y que ha hablado de los políticos condenados en Catañula como presos políticos.