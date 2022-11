Fernando de Haro: "Los actos vandálicos contra las obras de arte se han convertido en una plaga"

Audio

Este domingo han detenido a una periodista y a una estudiante que colaboraron en el acto vandálico con el que pegaron a los dos famosos cuadros de Goya: la maja vestida y la maja desnuda. Seguro que te acuerdas de los dos cuadros. Después de repasar las imágenes de las cámaras de seguridad del Museo del Prado y de tomar declaración a varios testigos, se identificó a estas dos personas. Esto de los actos vandálicos contra las obras de arte para denunciar el cambio climático se ha convertido en una plaga. La podemos aprovechar para repasar los tesoros de la pintura española. Las dos majas de Goya siempre han estado rodeadas de misterio.

Hay quien dice que la modelo fue la Duquesa de Alba del momento que fue su amante. Los que saben de pintura dicen que Goya para pintar la maja vestida tomó las referencias de una moderlo real. Los que saben de esto explican, sin embargo, que la maja desnuda en realidad nunca estuvo desvestida delante de Goya. Ni la firmeza del busto, ni la manera en la que son retratados los brazos elevados, ni la postura corresponden a los que tendría una mujer realmente desnuda. Parece que Goya lo que hizo fue desnudar virtualmente a la maja vestida sin hacer los cambios que eran necesarios. A los demás nos suele pasar lo mismo. No somos genios como Goya pero nos resistimos mucho a hacer los cambios que la realidad desnuda nos pide. Preferimos aferrarnos a lo viejo, a los prejuicios consolidados, a los prejuicios bien vestidos.

Por cierto hablando de cambio climático, te cuento la historia de Mohamed Ahmed Diriye. Tiene 60 años, hasta hace unos días vivía en zona costera del norte de Somalia. Abandonó esa ciudad porque la gente se está muriendo, el ganado se está muriendo, de sed, de hambre. La sequía que azota Somalia ha provocado una hambruna terrible, los niños muertos se cuentan por cientos. Es uno más de los efectos del cambio climático.

Ha comenzado la 27 Conferencia de Naciones Unidas sobre cambio climático en Egipto. Tras la cumbre de Glasgow, de hace un año, solo un grupo muy reducido de países han actualizado sus planes para mitigar los efectos de este fenómeno, y este esfuerzo es aún más difícil debido a la actual crisis energética. Se espera de la cumbre de Egipto que se concreten los nuevos planes y que se alcancen acuerdos para la financiación internacional de aquellos países que lo tienen más complicado para la transición energética.

Guterres, secretario general de la ONU, ha hecho en Egipto una intervención casi apocalíptica.

“We are in the fight of our lives. And we are losing. Greenhouse gas emissions keep growing. Global temperatures keep rising. And our planet is fast approaching tipping points that will make climate chaos irreversible.”

Hay que reconocer que los acuerdos que se alcanzan en este tipo de cumbres son escasos, entre otras cosas porque países como India y China no quieren ver comprometido un rápido desarrollo. De hecho India, China y Rusia no están en la cumbre. Muchos consideran ya inalcanzable el objetivo del Acuerdo de París de reducir el aumento de la temperatura del Planeta a dos grados en este siglo.Los impactos más negativos del cambio climático afectan a los países en vías de desarrollo, por ejemplo Somalia . Incluso dentro de una misma ciudad, los efectos negativos de las olas de calor varían en función del nivel económico.

La lucha contra los efectos del cambio climático es una prioridad no de un ecologismo radical que relativiza el protagonismo del hombre en la biosfera, sino de un ecologismo social. Somos las personas, que estamos en el centro de la creación, las que necesitamos un mundo sano. Al tiempo que se intenta mitigar el cambio climático hay que desarrollar estrategias de adaptación, como diques o nuevos cultivos