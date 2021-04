Fernando de Haro: "Iglesias condena una violencia fascista que no existe"

Audio

Electomania es una web que informa a sus lectores de cómo van las encuestas en la campaña de las elecciones de Madrid. Tienen una sección que se llama ChulaPanel para ver como van los trackings. Los trackings son encuestas pequeñitas para saber cómo cambian las cosas día a día. Como las encuestas están prohibidas ya por una regulación que no tiene mucho sentido, esta página web para seguir publicando los resultados y no buscarse un lío ha cambiado los nombres de los partidos pero siguen siendo fácilmente identificables.

El PP, por ejemplo, se llama Plaza Mayuso, su intención de voto no ha cambiado en las últimas horas. EL PSOE Gabilondo y Madroño, no mejora, Vox: Monasterio del Escorial, tampoco cambia y así por su orden. Los partidos estos días siguen haciendo sus trackings mientras las encuestas están prohibidas y se los pagan con su dinero. Los trackings del PP les dirán a ese partido no a los ciudadanos si la respuesta de Ayuso a las preguntas de Herrera quitándole hierro a las amenazas le da más votos.

Esos trackings para los partidos le dirán a Podemos si el que hoy Iglesias ha llamado al separatismo catalán anhelo democrático le quita o le da votos.

DE HARO: "VEMOS A IGLESIAS VISITANDO WATERLOO SI LLEGA AL GOBIERNO DE LA COMUNIDAD DE MADRID"

No sé yo cuantos separatistas catalanes hay en Madrid. Así es Iglesias condena una violencia fascista que no existe y se solidariza con un independentismo catalán que es el que de largo ha sido el que protagonizado más actos violentos en España en los últimos años. Si todas las encuestas están equivocadas e Iglesias llega al Gobierno de la Comunidad de Madrid lo vemos visitando Waterloo para hermanar la Comunidad de Madrid con Puigdemont, con lo que llama el exilio catalán.

Todos los partidos, con su dinero se pagarán sus encuestas. Pero es posible que los partidos en el Gobierno tengan al mayor servicio de encuestas trabajando a su servicio. El mayor servicio de encuestas es el CIS y el CIS sigue realizando encuestas de intención de voto y valoración de líderes de Madrid casi en vísperas de las elecciones del 4-M y aunque ya se ha superado el límite legal para publicarlas. ¿Están llegando esos datos al Gobierno, a Iván Redondo que es el jefe de campaña del PSOE? Las encuestadoras privadas han puesto el grito en el cielo. No es para menos.