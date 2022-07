Fernando de Haro: "Hubo un tiempo en que se inauguraban pantanos, ahora se inauguran trenes de alta velocidad"

Audio

"Buenas tardes, a la gente gente:

Hace unas días The New York Times, que como sabes es uno de los mejores periódicos del mundo, publicaba un artículo titulado: '¿Cómo superar el estrés que causa la inflación?' El estrés crónico y mal procesado puede causar enfermedades muy serias como la ansiedad y la depresión. Pensé que era interesante y lo leí. El artículo daba varios consejos de psicólogos y psiquiatras. Uno de ellos se recomendaba que en vez de decir en casa “tenemos que ahorrar más”, es más conveniente decir: “pensemos cómo ahorrar otros 200 dólares cada mes”. No veo mucha diferencia entre decir una cosa y otra. Sería fácil que por cambiarle el nombre a las cosas se solucionaran los problemas, pero no suele ser así. El artículo recomendaba, para reducir el estrés de la inflación en la pareja, llegar a un acuerdo para que cada uno de los miembros de la pareja sienta que sus necesidades económicas no son marginadas sin importar quién gana más dinero o quién está más preocupado. Cuando llegué a esta parte del artículo me di cuenta de que el problema no era la inflación. Si para reducir el estrés con el dinero en una pareja hay que llegar a este tipo de soluciones, es que la pareja tiene problemas de difícil solución. Una pareja que vive según un convenio colectivo tiene ciertamente un problema. Se supone que están juntos porque se quieren.

La última semana el AVE Extremeño, que no es AVE, ha sido noticia porque en dos ocasiones ha llegado a su destino puntual. Solo dos veces, en el resto de las ocasiones ha llegado tarde o muy tarde. Se acabaron los retrasos injustificados e injustificables y las falsas promesas. Somos absolutamente conscientes de cuál es la realidad.

Hace diez días, Sánchez inaguraba en Cáceres el supuestamente tren rápido. Rápida ha sido solo la inauguración. Sánchez tenía prisa por inaugurar algo. Un mes antes, la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, inauguraba por primera vez el tren desde Plasencia con destino Badajoz. Ahora el tren no para en Plasencia. ¿Por qué tiene tantos retrasos el tren? Porque el tren circula solo por parte de la nueva vía de velocidad alta y es un tren de segunda mano. La idea era bajar la duración del trayecto a Madrid en 50 minutos. Pero el tren tarda más que el coche. Hubiera sido preferible que el tren siguiera circulando por las vías antiguas.

Para tener bien conectado cada rincón de España no es necesario que se construya una línea de alta velocidad. Llevamos 50.000 millones de euros invertidos en alta velocidad hasta el momento y serán necesarios 70.000 millones más para completar la red. Es mucho más de lo que nos gastamos en educación pública en un año. El AVE quiere favorecer la cohesión social, y el aumento de la conexión en España. Es un buen objetivo. Pero se han hecho ya varios estudios que muestran que el AVE no es rentable ni económica ni socialmente. Hay alternativas más razonables. El problema es que el AVE es rentable políticamente. Hubo un tiempo que se inaguraban pantanos, nos ha venido muy bien tenerlos, ahora se inauguran trenes de alta velocidad".