Fernando de Haro: "Felipe González y Alfonso Guerra son las voces sensatas del socialismo"

Audio

Ya estábamos echando de menos la voz de Alfonso Guerra, que como la Felipe González, se ha convertido en las voces sensatas de un socialismo que ya no manda pero conserva el sentido común. Este fin de semana al ministro marrones, al ministro Ábalos, le encargaron que saliera a defender lo indefendible y lo defendió con mucho ardor pero con muy poca cabeza porque dijo en el País que Bildu ha tenido más sentido de responsabilidad con los presupuestos que el PP.

Ábalos siguiendo el manual de propaganda de Moncloa cometió el error de comparar a Bildu con el PP. Menos mal que nos queda Guerra.

El argumento de Ábalos este fin de semana partía de un presupuesto falso: un dato falso no se convierte en un dato verdadero por repetirlo muchas veces. El Gobierno no necesitaba a Bildu para sortear las enmiendas a la totalidad. 198 diputados votaron con el Gobierno, solo necesitaban 176, Bildu tiene 5 diputados. Le hubiera dado lo mismo tener 193 votos. Me parece a mi que con una legislatura larga como la que tenemos por delante habrá que repetir los hechos una y mil veces. Esta mañana ha habido Ejecutiva Federal del PSOE, que es su orgao de Gobierno. Sánchez ha reñido a los barones socialistas que le han criticado en público. Bonito es Pedro cuando le llevan la contraria en un partido que considera absolutamente suyo.

Fernando de Haro sobre la posición de los barones socialistas en el pacto con Bildu

Pero los socialistas, Sánchez, ha intentado corregir, como hicieron con el CGPJ, al menos corregir el mensaje que la no dirección. Y le ha tocado al ministro marrones, a Ábalos salir a defender en rueda de prensa, lo indefendible: que no hay acuerdo de gobierno con Bildu. Eso es lo que le toca decir. Pero la semana pasada, Otegui anunció su respaldo a los presupuestos hablando de sumarse a la dirección del Estado. Y el vicepresidente segundo Iglesias celebró como buena noticia la decison de Bildu porque reforzaba el bloque de la investidura. Ábalos para justificar lo injustificable ha argumentado que los votos de Bildu le cayeron del cielo.

No le cayeron los votos del cielo. Iglesias con la autorización de Sánchez buscó los cinco votos de Bildu, contra los quieren destruir el sistema, o sea nuestras libertades. Si la semana pasada Sánchez hubiera dicho tres verdades sobre lo que significa Bildu no hubiera tenido sus votos. La desinformación no viene de los medios, viene de Moncloa.