Fernando de Haro: "Evitar la repetición dejando pasar de curso con varios suspensos no parece la solución"

Audio

Ya va para el año, cuando llegó Filomeno desaparecieron los gorriones, los intendentes, desaparecieron de los alfeizares, de los polletes de las ventanas. Desaparecieron los que habían sido compañeros en el confinamiento. Hay que darles gracias a los gorriones porque han sido grandes dinosaurios y ahora se ha han convertido en algo minúsculo, minúsculo pero rotundo. Quién no ha tenido en la palma de su mano un gorrión muerto, no sabe lo que pesa el mundo. Pero ahora los gorriones se están marchando, no de forma temporal como en los días de Filomena. Dice la gente de la SEO que en los últimos diez años podemos haber perdido 30 millones de gorriones en nuestras ciudades. No tienen dónde hacer nidos, no tienen zonas verdes, no tienen buen aire que respirar. Nuestras ciudades no son saludables. Sin gorriones no habrá visitantes en nuestras ventanas, no habrá quien interrumpa nuestro productivo trabajo para ver la maravilla de un dinosaurio volando, no habrá quien nos haga saber cuánto pesa el mundo.

La exministra de Educación Isabel Celaá, antes de que la marcharan, nos dejó un mensaje sobre uno de los muchos problemas que tiene nuestros sistema de enseñanza.

España es ciertamente o era hasta ahora, el país con más repetidores de curso de la OCDE y eso supone un fracaso. En las palabras de hace ya algunos meses, la exministra sugería la solución que habría arbitrado si hubiera seguido en el Gobierno para evitar que hubiese tantos repetidores. Es la solución que el Gobierno ha aprobado por decreto: las decisiones sobre el paso de curso, a los que están suspensos en la ESO serán adoptadas colegiadamente por el equipo docente, sin que sea obligatorio realizar una prueba extraordinaria o examen de recuperación de las materias no superadas. Se podrá pasar de curso en la ESO con suspensos y sin examen de recuperación. El equipo docente podrá decidir la obtención del título de Bachillerato de un alumno con una asignatura suspensa. La nueva ministra de Educación, Pilar Alegría, al llegar prometió que iba a haber una moratoria con esta medida, pero no ha sido así. El secretario de Estado de Educación ha reconocido que algo no está funcionando.

Ya es un paso que el Gobierno reconozca que algo no funciona, pero evitar la repetición dejando pasar de curso con varios suspensos no parece la solución. Los que saben de esto explican que para evitar la recuperación lo mejor es identificar a los alumnos que van a tener problemas de forma temprana y dedicarles una atención personalizada, es mejor reforzar que bajar el nivel. Los problemas que aparecen en la ESO se pueden identificar en 3º o 4º de primaria y eso sí que puede ayudar a resolver el problema de las repeticiones de forma seria.