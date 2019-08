Fernando de Haro: "Europa es débil en aquello en lo que cree"

Audio

El barco de la ONG española Open Arms está ya en Italia. Sin embargo, todavía no ha atracado en el puerto de Lampedusa y permanece a la espera de saber qué hacer, con sus 147 migrantes abordo, a menos de un kilómetro de distancia respecto al puerto de la isla siciliana

Por fin. El Ejecutivo socialista en funciones, a través de un comunicado a los medios de comunicación, ha afirmado estar dispuesto a "participar en un reparto equilibrado de los migrantes alojados en el barco" pero siempre y cuando ese trabajo sea "una solución común europea, ordenada y solidaria".

Se ha equivocado el Gobierno poniéndose de lado hasta hoy, sin liderar ninguna iniciativa en la UE, sin presionar a Italia para que diera puerto seguro. Acierta la oposición, el PP, al denunciar los bandazos en política migratoria del Gobierno de Sánchez. Pero no acierta, el PP, en llamar buenismo al rescate y a dar puerto seguro a los que están ahogandose en el mar. Cayetana Ávlvarez de Toledo, portavoz del PP, ha asegurado, que hay que cumplir la ley.

Cumplir la ley en este caso es rescatar al que se está hundiendo. Los rescates de migrantes en el Mediterraneo son un gran fracaso de la UE que entró en pánico moral con la crisis de refugiados en 2015. Europa no ha superado esa situación de pánico moral cuando la situación no tiene nada que ver con la de entonces,. No hay llegada masiva de migrantes ni de refugidos.

Europa tiene derecho a establecer un control de sus fronteras, pero Europa ha subcontratado el control de la frontera sur a un país como Libia que es un Estado Fallido, un estado que maltrata a los migrantes. Europa ha fracasado al no dar suficientes ayudas a los países del sur, y al establecer un sistema estable de reparto. Fracaso el sistema de reparto en la crisis de migrantes y no se ha arreglado.

Los migrantes, antes que números, son personas concretas, rostros, nombres, historias, pero los miramos a través de nuestros miedos. Los migrantes no provocan la inseguridad en Europa, desvelan la inseguridad de Europa. Necesitamos seguridad en nuestras fronteras sí, pero también algo que nos haga vencer el miedo, para rescatar a los que se ahogan, para integrar a los que entran legalmente. Europa necesita recuperar la seguridad en sí misma, creer en lo que la hice grande.