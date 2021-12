Fernando de Haro: "Europa es el continente donde las evidencias más evidentes han desaparecido"

Audio

Si África es el continente pobre y sin vacunas, Europa es el continente donde las evidencias más evidentes han desaparecido. No hay una sola razón seria para no vacunarse, hay vacunas de sobra. Y sin embargo un tercio de los europeos no se han vacunado. En España estamos mejor, pero también hemos visto cómo mucha gente ha corrido a vacunarse cuando se ha exigido el pasaporte covid. Todo esto cuando sigue subiendo incidencia, hospitalizaciones y muertes en nuestro país. A la espera de saber cómo de mala es la variante ómicron, la presidenta de la Comisión Ursula Von der Leyen no dice que no a la vacunación obligatoria y recomienda cuanto antes la dosis de refuerzo.

Tener que empezar a discutir una vacunación obligatoria confirma que Europa es el continente donde las evidencias más evidentes han dejado de serlo. Y no solo con las vacunas.

El presidente del Gobierno ha hecho hoy un extraño viaje a Egipto para participar en un foro comercial de una sola hora. Parece que se trata de restañar las heridas que provocó la salida hace un año del país de los faraones de Naturgy, la compañía de energía con capital español. En una comparecencia sin preguntas Sánchez ha explicado lo requetebién que va nuestra economía.

Estas declaraciones han coincidido con una nueva rebaja de las previsiones de crecimiento para España, en este caso de la OCDE, no vamos a crecer un 6,8 por ciento este año, sino un 4,5% , más de dos puntos menos. No volveremos al nivel precovid hasta 2023. Y entonces habrá que hacer ajustes y recortes. Lo ha recordado hoy Rajoy en el programa de Carlos Herrera.

¿Por qué España esta a la cola de la recuperación en Europa? ¿Por qué si tenemos el mayor porcentaje de vacunados? Alguien podría pensar que es porque nuestra economía depende mucho del turismo. Y eso es verdad. Pero hay otros países como Portugal y Grecia que también dependen del turismo y les va mejor que a nosotros. La clave está en la inversión de las empresas, la inversión de las empresas está creciendo menos que en los países de nuestro entorno.

En Italia la inversión ha crecido un 27 por ciento. Y en España crecerá un 10 por ciento. O sea en Italia la inversión de las empresas va a crecer tres veces más que en España. ¿Y eso por qué es? ¿Es por qué las empresas italianas tienen más dinero para invertir que las españolas? No, es simplemente porque en Italia las ayudas europeas se están tramitando con mucha más agilidad que en España y las empresas tienen dinero para gastar. En España toda la decisión de cómo gastar el dinero la centraliza el Gobierno, en Italia han participado las empresas y muchos representantes sociales. En Italia tienen proyectos, en España no tenemos proyectos. En Italia, como en Francia, el control de los proyectos se a hace a posteriori. En España se rastrea cada detalle del proyecto antes de autorizar el pago, y así estamos retrasados, muy retrasados en que el dinero llegue a las empresas.