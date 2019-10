Fernando de Haro: "Convertir a las víctimas en victimarios es la que más daño le hace a Cataluña"

Audio

Vuelve una relativa calma a Cataluña y los líderes políticos retoman la pre-campaña. Sánchez ha estado esta mañana en Barcelona con una intención de voto a la baja, también lo ha hecho Pablo Casado, con intención de voto al alza, ha pedido que se trasladen los políticos presos fuera de Cataluña. Ciudadanos intenta recuperarse pidiendo mano dura y Vox consolida su avance con la misma receta, pidiendo medidas extoardinarias que no se pueden ni se deben aplicar.

Sánchez ha querido dar su respaldo a la Policía Nacional aunque ha advertido de que la crisis será larga. Al presidente del Gobierno en funciones el personal sanitario del hospital Sant Pau le ha abucheado. También ha escuchado a manifestantes que reclamaban que se sentara a dialogar con Torra. Sit and Talk, ahora resulta que el problema de lo que ha sucedido en Cataluña es que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, no le ha cogido dos veces el teléfono a Torra. Ha difundido un video en el que se le ve muy indignado, tiene cojones, dice, que no le coja el teléfono. Torra le ha mandado una carta y Sánchez le ha contestado que tiene que condenar la violencia. ampare a las fuerzas de seguridad y evite la discordia civil.

La maquina del indepentismo se ha puesto en marcha para, una vez, invertir los términos, presentar al que ha sido tibio con la violencia, cuando no connivente, como la víctima. Buch, el consejero de Interior ha asegurado que la actitud de Sánchez es inaceptable.

Hombre, lo inaceptable es no haber condenado la violencia con claridad. El tiempo dirá si la violencia vivida entre el 14 y el 20 de octubre en Cataluña tiene una vinculación funcional con los planes del presidente de la Generalitat, Quim Torra, y el hombre que marca sus pasos desde Bruselas, el fugado de la justicia Carles Puigdemont. Pero de sus actos y de sus declaraciones se deduce que la ha considerado útil para sus fines alcanzar la autodeterminación de forma rápida, ganar la partida a ERC

Este mecanismo de invertir los términos de la realidad también se ha puesto en marcha con la violencia sufrida por la policia, hay casi 300 policias heridos, unos de gravedad, y la portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha hablado de violencia policial. Esta inversión de los términos, este convertir a las víctimas en victimarios es la que más daño le hace a Cataluña. Porque supone perder gravemente el sentido de la realidad.