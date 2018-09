Fernando de Haro: “Si Carmena gana las elecciones será una mala noticia para Madrid”

El presentador de 'La Tarde' ha calificado de mala noticia la decisión de Manuela Carmena de presentarse a las próximas elecciones municipales

Manuela Carmena ha anunciado que se presenta a las elecciones al ayuntamiento de Madrid, la capital no es toda España pero tiene un gran peso político. Es una mala noticia para Podemos, para Pablo Iglesias, si vuelve a gobernar sin ganar esas elecciones será una mala noticia para Madrid. Carmena es una mala noticia para Pablo Iglesias porque el líder de Podemos ha cedido y ha tenido que dejar que Carmena se presente con su equipo.

Eso significa que la marca de la izquierda más radical no es Podemos, no es Igelsias, es su equipo. Sería una mala noticia, que con el apoyo de los socialistas Carmena volviera a gobernar Madrid. Carmena ha sido una mala alcaldesa para Madrid, no ha tenido un proyecto en Madrid, sus decisiones han provocado caos circulatorio, la reducción de la deuda se ha debido a la incapacidad para gastar lo que se ingresaba, síntoma de ser muy mal gobernante. Madrid está en muchos de sus barrios más sucia.

Madrid ha tenido durante estos años una política cultural destinada solo a una parte de los madrileños. Madrid ha tenido una política de memoria histórica rencorosa y penosa: los jueces han llegado anular el cambio de nombre de algunas calles. Y el Ayuntamiento ha estado, en buena medida paralizado por las luchas intestinas entre sus concejales, los de Ahora Madrid y de Izquierda Unida. Los esfuerzos de Carmena por hacer una política más social, a favor de los que menos tienen, se han visto nublados por su ineficiencia y sectarismo.