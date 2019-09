Fernando de Haro: "Ayer y hoy, PSOE y Ciudadanos han estado simulando con las cartas y las llamadas"

Audio

Sabina tiene una estupenda versión de la bien pagá de Miguel Molina. Na te debó, na te pido. Na te debo, eso es lo que le ha contestado por carta esta mañana Sánchez, el bien pagado a Rivera, que por carta le ha ofrecido una abstención a cambio de sus condiciones.

No te quiero, no me quieras, Rivera le ha vuelto a pedir en el último minuto esta mañana, antes de irse a ver al Rey, que cumpla sus tres condiciones (155, Navarra y la no subida de impuetos ) a cambio de su abstención. Y Sánchez, le ha contestado que es el bien pagado, que no le debe nada y que le pide algo, que le de la abstención sin concesiones. Le ha contestado por carta que el ya cumple esas condiciones. Y Rivera, después de hablar por teléfono se ha mostrado muy indignado por como le ha respondido.

En esta circunstancias, no hay mayoría, por mucho que mareen al Rey. Si damos por bueno el acercamiento que inició ayer Rivera a Sánchez, que es mucho dar por bueno. Este ha sido el segundo. A lo mejor lo consigue a la tercera.

El pimer acercamiento de Rivera a Sánchez, el pacto de investidura de 2016. Aquel acuerdo de 2016 que incluía una reforma de la Constitución exprés y 200 medidas más. Pero le falta un pequeño detalle: Sánchez no tenía votos suficientes. Desde aquel lejano 2016 hasta ayer Rivera ha no había considerado a Sánchez su interlocutor sino el jefe de una banda en la que había gente muy mala para España que habían hecho del país su botín, como le dijo en el debate de investidura de Julio.

La única ventaja, es que por fin Rivera ha levantado el veto a Sánchez. Aunque le pone condiciones, como la de Navarra, que sabe que el presidente no va a cumplir, al menos no descarta mantener algún tipo de relación política con Sánchez como le habian reclamado durante los últimos meses los críticos de su partido. Rivera sabía perfectamente que Pedro Sánchez no iba a aceptar las condiciones que le ha puesto para obtener a cambio una abstención. Ayer y hoy, unos y otros con las cartas y las llamadas han estado simulando. Habrá que esperar a la tercera, no hay dos sin tres, y si Rivera no hace honor al nombre que le puso Vox: la veleta naranja, puede llegar a un formidable acuerdo con Sánchez después de las elecciones de noviembre.