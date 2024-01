Fernando de Haro: "Aprender hemos aprendido poco. Hemos vuelto a la guerra de las mascarillas"

Audio

"Vuelta al cole, al madrugón, al atasco... vuelta a la rutina después de tres semanas de fiestas, de reencuentros. Estábamos deseando volver a la rutina después de los turrones, después de acostarnos tarde. Por delante el mes de enero, en el que los días vuelven a alargarse muy lentamente. Cuando estamos asfixiados por la rutina queremos fiesta, cuando tenemos fiesta queremos rutina, nunca estamos contentos con lo que tenemos... ¿Y si este no estar contento no fuese como nos parece una maldición si la grandeza de ser gente-gente?

Vuelta a la rutina: lo has pillado o no lo has pillado. No se habla de otra cosa. En una sola semana, la curva de gripe sube de forma vertical tras incrementarse los casos en un 21% en apenas una semana".

