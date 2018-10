Fernando de Haro: "El gobierno va a convertir los presupuestos en una especie de subasta"

El Consejo de Ministros ha aprobado este lunes el borrador de los presupuestos que va a mandar a Bruselas. En Europa no nos van a vetar este proyecto de cuentas públicas. Es un borrador de presupuestos inconveniente, pero no revolucionario. El borrador está pactado con Podemos y Podemos ya no es aquella formación que quería tomar el cielo por asalto. Ahora es un partido que quiere pisar moqueta y apuntarse, como Sánchez, el tanto de haber acabado con los recortes de Rajoy.

Estos presupuestos son un inconveniente folleto de propaganda. Se ha hablado mucho de la subida de los impuestos a los más ricos, pero por esta subida sólo se van a recaudar 340 millones de euros más. Mientras, el gasto total sube en 6.000 millones. Por eso estos presupuestos son un folleto de propaganda.

E Inconvenientes, sobre todo en el capítulo de las pensiones, porque mandan a la opinión pública un mensaje falso: no podemos permitirnos, con la demografía que tenemos, una subida de las pensiones adaptada al IPC. Son inconvenientes también porque en un nuevo momento de intertidumbre no es recomendable aumentar un gasto no productivo y subir impuestos. Y son inconvenientes porque son los presupuestos de un Gobierno con poco más de 80 diputados que va a convertir las cuentas públicas en una especie de subasta. Está a la vista lo que está pasando con los partidos independentistas: ya dicen que o los presos a la calle o no aprueban las cuentas.