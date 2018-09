Fernando de Haro: "Un año después, los catalanes están más enfrentados contra los catalanes"

Hoy se cumple un año. El 6 de septiembre del año pasado se aprobaron las leyes catalanas del referéndum y del la transititoriedad jurídica. Ahí comenzó todo. No estaban en el orden del día del Parlament esas leyes. Se forzó ese orden del día, se impidió la presentación de enmiendas, se desoyó al Tribunal Constitucional, al Consejo de Garantías de Cataluña, a los letrados del Parlament... Y se votó contra la democracia porque, y esto hay que repetirlo, votar según como se vote no es siempre democrático. Y en el Parlament hace un año se celebró una votación que iba contra la norma y contra el sentido común.

Hace un año empezó todo. ¿Y ahora que tenemos? Tenemos un Parlament paralizado, un Gobierno de la Generalitat que no gobierna, que no se ocupa de la gente, un presidente vicario de la Generealitat que dice no va a acatar las sentencias judiciales y que no descarta abrir las cárceles. Ya veremos que hace porque a Torra se le llena mucho la boca y luego a ver qué hace de verdad...

Un Gobierno en Madrid que dice que hay que explorar la vía del diálogo y que al tiempo va a desplegar un millar de agentes extra en Cataluña. Esta mañana se lo ha explicado el ministro del Interior, Marlaska, al consejero de Interior. Y, sobre todo, un año después, los catalanes están más enfrentados contra los catalanes. La política buena es la que se hace para que la gente viva un poco mejor. La política es la que se hace a las espaldas de las personas, y eso es lo que ha pasado en este último año en Cataluña.