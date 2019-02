De Haro a las 18h: "Todo parece indicar que Sánchez se ha quitado de encima a Borrell"

Tiempo de lectura: 2



Hay fiesta en las sedes del independentismo porque Sánchez ha decidido quitarse de encima a Borrell convirtiéndolo en el cabeza de lista del PSOE para las elecciones europeas. El portavoz parlamentario de PDECAT, Carles Campuzano, ha asegurado que hubiera sido una buena noticia que Borrell se hubiese ido antes a Europa

Si los independentistas están aliviados con la marcha de Borrell es lógico que ante la eventualidad de pactar en el futuro sea más facil si el todavía ministros de Asuntos Exteriores está lejos. En Twitter el cabeza de lista de Ciudadanos para las europeas ha asegurado que esta decisión facilita la coalición Frankestein.

No está claro que a Borrell le apeteciera mucho marcharse a Europa porque en Europa lo ha sido ya casi todo, porque tiene 71 años y porque lo único que podría estar a las alturas de su exprectativas es una vicepresidencia de la Comisión y ese depende del resultado de las elecciones españoles y europeas y de muchas cosas.

Los independentistas están contentos de que Borrell se marche pero en la práctica Borrell no ha supuesto ningún freno para el acercamiento de Sánchez al secesionismo. Borrell no ha conseguido cerrar las mal llamadas embajadas en el exterior de Cataluña. Borrell se ha limitado en estos ocho meses a denunciar que la estrategia del Ibuprofeno no ha salido adelante. Y en la BBC metió la pata defendiendo que Cataluña era una nación sin Estado.

Esas declaraciones están bien para un seminario de filosofía política pero no las puede hacer un ministro de Asuntos Exteriores.

Tampoco ha sido para tirar cohetes su paso por Exteriores. Borrell es brillante sí, pero en el documento de ruptura entre la Unión Europea y el Reino Unido para el Brexit no se mencionó a Gibraltar y a última hora hubo que añadir unos anexos de dudosa validez jurídica. En el asunto de Venezuela, España que había tenido que liderar el reconocimiento de Gauidó, arrastró los pies, y le sin motivo alguno ocho días a Maduro para convocar elecciones. Fijate dónde quedan esas elecciones. En estos meses Borrell ha sido sancionado con 30.000 euros por usar información privilegiada en la venta de unas acciones de Abengoa. El siempre lo ha negado.

Todo parece indicar que Sánchez se ha quitado de encima a Borrell, pero no consigue remover a Franco. Un juzgado de Madrid ha suspendido la exhumación porque considera que la obra necesaria no es conforme a la ley. No es porque falte el acuerdo de la familia, que eso vendrá luego, es por la licencia de obras.