De Haro a las 18h: 'Rull ha defendido la desobediencia al Constitucional porque carecía de autoridad moral"

Llevamos algo más de una semana de juicio en la que hemos oído declarar ya a siete de los acusados. Y salvo en el caso de Forn, el que fue Consejero de Interior, todos los que han declarado, con intervenciones muy preparadas, han convertido su declaración en actos de propaganda política. Hace una semana ya lo dije y cada vez estoy más convencido, el juicio se juega en dos pistas. Una es la pista jurídica y otra es la pista mediática. Los acusados, como en el caso de Rull, ayer han negado los hechos, pero sobre todo, han buscado ganar la batalla de la imagen: presentarse ante la opinión pública independentista y ante la opinión pública internacional como presos políticos que son víctimas de la represión de un Estado represor. Los acusados en contra de cualquier evidencia han repetido ciertos eslóganes: por ejemplo que se les persigue por sus ideas o que votar nunca es delito o que hay que ponderar lo que dice la ley y el principio democrático. O que hay un mandato ciudadano que puede estar por encima de los jueces. Son frases sencillas que calan, que parecen evidentes, pero que cada una de ellas esconde un ataque muy profundo a la democracia y que tienen en su seno la justificación para todo tipo de excesos. Y no quiero recordar los excesos que se hicieron en el siglo XX con este tipo de argumentos. Votar no es delito siempre que esté dentro de la ley. Sobre todo no se puede enfrentar democracia y ley. La ley es la expresión del pueblo soberano a través de sus legítimos representantes. No hay pueblo que esté por encima de los jueces que son boca de la ley. Son principios de sana democracia que los acusados, con no poca insolencia, se están saltando. Y hay quien se lo está comprando. Por eso ha sido tan importante que el Rey Felipe VI haya querido esta mañana recordar en en el Congreso Mundial del Derecho que no hay democracia por encima del derecho.

Esto, además de un ser el primer tema de derecho político y de la asignatura de democracia es un formidable contrapeso al ejercicio de propaganda que están haciendo los acusados en el Supremo. Los jueces hablan por sus sentencias, el presidente del Gobierno está en otra, el Rey le recuerda al mundo lo esencial.

Hoy hemos tenido en el tribunal un ejemplo de cómo se intenta defender una supuesta democracia de unos pocos contra la soberanía de todos. Ha declarado Josep Rull, el que fuera consejero de territorio. Y ha defendido la desobediencia al Constitucional porque carecía de autoridad moral. Rull ha sugerido que obedecía la jurisprudencia del Constitunal de Canada y no del Constitucional español. La fiscal ha hecho ver la contradicción.

El Constitucional de Canada manda en Canada. Si yo elijo la ley y el tribunal que me da la gana no soy un demócrata busco caminos alternativos para no obedecer al pueblo soberano. Un demócrata siempre obedece al pueblo soberano.