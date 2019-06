De Haro a las 18h: "Pedro, prepárate para devolver el favor a ERC"

Tiempo de lectura: 2



Ciudadanos ha conseguido la solución mágica para no quedarse en segundo plano en la Comunidad de Madrid y en el Ayuntamiento de Madrid. Para Ciudadanos, para sus propósitos de ser el partido líder de la oposición, ganar al PP en votos en Madrid era decisivo: Pero no lo consiguió, se quedó ochental mil votos por debajo. Pero se les ha ocurrido hacer un corte de helado con la Alcaldia de Madrid.

Soluciones imaginativas: helado de chocolate, dos años para Almeida, choclolate y dos años para Villacís, la vaiñilla.

Por más que se empeñe Ciudadanos la receta no sale. Y el sábado se vota. Y lo lógico es que, más allá de las soluciones imaginativas, Ciudadadanos acabe por votar a Almeida. Si no ha habido sorpasso, no ha habido sorpasso.

En el pactódromo nacional hemos vuelto sin embargo a lo clásico, a la fórmula con la que Sánchez ganó la moción de censura. Después de la reunión de Lastra, la portavoz del PSOE en el Congreso y de Rufián, el portavoz de ERC, estamos más cerca de una investidura con la abstención de Esquerra. De hecho Lastra esta mañana ya ha sacado a pasear los mismos argumentos que utilizó Sánchez en la moción de censura: están dialogando pero no negociando con los independentistas. Los socialistas tienen miedo a llegar a la investidura dependiendo de que JxCats sustituya a sus tres diputados suspendidos. Lastra ha defendido además que los socialistas puedan gobernar en Navarra con Geroa Bai para asegurarse los votos del PNV en Madrid. Rufián Esquerra, se ha mostrado dispuesto a la abstención, pero advierte que no va a ser gratos.

Los dice claro Rufián, Nos conviene a todos un PSOE valiente. ¿Valiente para qué? Valiente para dar soluciones a la sentencia que llegara en Octubre. Ayer Junqueras pedía soluciones políticas a la previsible condena. Hoy Rufián apuesta por un Gobierno de Sánchez valiente. Se valiente, Pedro, vas a ser presidente gracias a los votos de ERC, preparate para devolver el favor.