De Haro a las 18h: "¿No nos gusta iniciar, empezar, comenzar? ¿No es lo que andamos siempre buscando?

Volver a empezar, además de ser el título de la película de Garci con la que tuvimos un oscar en 1981, es lo que estamos haciendo todos estos días. Volver a empezar en el puesto de trabajo de siempre, algunos en un desempleo que se prologan cada vez maás, volver a empezar con el mismo jefe, con los mismos compañeros. Volver a empezar con los psicólogos dando la tabarra sobre el síndrome postvacacional, que no digo que no haya síndrome postvacional, y que no digo que los psicólogos no sean necesarios. A lo mejor volver a empezar no sea necesariamente una condena. De hecho empezar es un verbo bonito, empezar. Empezar es, según el diccionario, dar inicio a algo. ¿No nos gusta iniciar, empezar, comenzar? ¿No es lo que andamos siempre buscando? Volver a empezar.