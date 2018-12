De Haro a las 18h: "Es lógico que haya entusiamos en el PP pero ha perdido 300.000 votos"

Tiempo de lectura: 1



"Esta tarde estamos contando la historia, el cuento, de las elecciones andaluzas. Un cuento donde hay un sapo, Ciudadanos, bonito y brillante que puede acabar mal si pretende crecer hasta ocupar la presidencia de la Junta. La del lechero Sánchez que hacía cuentas fáciles de unas elecciones que le iban a dejar en Moncloa y que ha perdido votos por el cántaro roto del idenpendentismo. Y la de la cigarra Díaz, a la que el lechero Sánchez quiere echar, la cigarra que no trabajó y que se quedó sin votos y que ahora llama a la puerta de las hormigas para que no haya investidura y se celebren nuevas elecciones.

Nos queda la libre. La liebre del cuento era la que más corría, corría contra la tortuga, pero se echo a dormir y la tortuga le ganó la carrera. Casado ha asegurado esta mañana que su partido está como una moto, como una liebre.

Es lógico que haya entusiamos en el PP porque por fin puede haber un cambio en Andalucía, porque no ha habido sorpasso de Ciduadanos, porque lo lógico es que la Junta sea para Juanna Moreno. Casado no ha cerrado la puerta a una entrada de Vox en el Gobierno. No sabemos para qué ha hecho esa oferta porque VOX ya dijo ayer que iba a votar a favor de la investidura de Moreno y la entrada en el Gobierno supone dar aún más protagonismo a un partido directamente competidor. El PP no puede olvidar que en las elecciones andaluzas ha perdido 300.000 votos, y que la mayoría está en Vox. La tortuga que se duerme pierde ante la liebre".