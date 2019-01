De Haro a las 18h: "PP y Vox llegan a un acuerdo para desbloquear la gobernabilidad en Andalucía"

Tiempo de lectura: 2



Última hora en Andalucía: PP y Vox llegan a un acuerdo para desbloquear la gobernabilidad. Hace unos minutos, Ciudadanos anunciaba que se había llegado a un acuerdo de Gobierno y ahora el acuerdo es entre el PP y Vox. Esto significa que los 12 diputados del nuevo partido de Andalucía van a votar a favor de la investidura de Juanma Moreno. Estaba prevista una reunión que se ha celebrado esta tarde entre Teodoro García Egea y Javier Ortega Smith que van a firmar en el Parlamento Andaluz lo acordado. El PP había hecho una serie de contrapropuestas después de que ayer Vox exigiera 19 puntos para apoyar a Juanma Moreno. Al final parece que ha habido acercamiento de posiciones, porque ha sido posible el acuerdo. Este acuerdo llega cuando había críticas entre algunos barones del PP que señalaban Vox estaba siendo inmaduro políticamente y cuando algunas fuentes de Vox habían asegurado que había dos meses y medio por delante, porque es el tiempo necesario para que se vuelvan convocar nuevas elecciones. Al final no va a haber que esperar dos meses y medio,porque desde el primer momento va a haber acuerdo entre Vox y PP y Cs para la investidura de Juanma Moreno. Se desbloquea la situación. La investidura no tendrá que esperar. Esa es la última hora que podemos contarte en este momento. Se ha conseguido, como decimos, desbloquear el apoyo de Vox. Va a contar Juanma Moreno con los 12 diputados que se juntan con los de Cs con lo cual habrá investidura pronto de Juanma Moreno. Esa es la última hora que tenemos desde Andalucía. Esta tarde también estamos hablando de educación, estamos hablando del futuro de nuestro de país. Hace unos minutos, la ministra Celáa en la Conferencia Sectorial de Educación ha asegurado que el Gobierno va a elaborar una gran reforma con todas las aportaciones recibidas. Es justo todo lo contrario, porque el Gobierno no está teniendo ninguna propuesta en cuenta. Esta reforma tiene mucho de imposición ideológica. El texto del proyecto legislativo cuando habla de derecho de educación habla del derecho a la educación pública y margina a la concertada porque no tiene no tiene en cuenta el criterio de iniciativa social. En julio aseguraba que la enseñanza concertada no debía tener miedo, pero no la han respetado. No se va a tener en cuenta lo que demandan los padres. Este proyecto de ley no considera a los padres como titulares del derecho de la educación. Se pone al Estado como sujeto sin hablar de los padres. El Gobierno quiere que la religión no tenga alternativa. Un proyecto de contrarreforma educativa que vuelve a querer impone una visión de la educación. Una España se impone sobre otra. Está la noticia en educación y en el acuerdo de Andalucía.