De Haro a las 17h: "El Brexit ya le ha costado a los britanicos casi 1.000 millones de euros por semana"

Tiempo de lectura: 2



Ocho días. Ocho días es una semana larga. Y mira que pasa pronto una semana aunque sea larga. Pues eso es lo que queda para se ponga en marcha el Brexit si no hay un aplazamiento. El Brexit se ha convertido desde hace meses en un galimatías porque los británicos no quieren marcharse a las bravas, pero no aceptan el acuerdo para un Brexit ordenado. Los parlamentarios británicos son como el perro del hortelano, ni comen ni dejan comer.

A estas horas Theresa May se reúne con líderes de la Unión Europea para pedir formalmente un aplazamiento hasta el 30 de junio. Y eso es lo están discutiendo en este momento.

A la Unión Europea se le han hinchado las narices. No es para menos, el Brexit es costoso, pero lo más costoso, lo más destructivo es la incertidumbre. Cuando solo falta una semana larga, los europeos continentales, los británicos que viven en España, los que tienen que hacer negocios no saben qué va a pasar. May ha pedido el aplazamiento y a partir de las siete de la tarde sabremos si le concede o no. Con inteligencia, el presidente del Consejo, Donald Tusk, ha exigido para conceder ese aplazamiento para que el Parlamento Británico apruebe el acuerdo de separación que el Parlamento Británico. Tusk ha tenido el apoyo de Merkel que es la que más manda.

¿Por qué ha exigido esta condición Donald Tusk? Para que el Parlamento Británico deje de marear. Si le da un aplazamiento pero no se les exige que concreten provocarán que toda Europa quede afectada, más de lo que ya lo está, por la crisis política británica. El problema es que hay dos problemas. El Parlamento Británico ya ha rechazo en dos ocasiones este acuerdo de separación, y además el presidente de la Cámara de los Comunes británica, John Bercow, ha advertido de que el Gobierno no puede volver a someter a votación el acuerdo del Brexit si su propuesta es "sustancialmente la misma".

El Brexit ya le ha costado a los britanicos casi 1.000 millones de euros por semana, el 2 por ciento de su PIB. Los bancos más grandes del mundo tienen planes para transferir varios miles de empleados fuera de Londres. La industria hotelera, la agricultura, la construcción y el Servicio Nacional de Salud, que siempre han dependido de los trabajadores de la UE se enfrentan a la escasez de mano de obra.