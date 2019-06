De Haro a las 17h: "El ascensor social no funciona en la Educación"

Tiempo de lectura: 2



El téorema de Rolle lo descubrió un matémático del siglo XVII. Y se utiliza en calculo diferencial, es que se refiere a las derivadas. Yo sabía hacer derivadas, pero en realidad nunca supe lo que es una derivada. Es todo lo que he entendido del examen de selectividad que ha sembrado la polémica en Valencia y que ha provocado protestas de los estudiantes porque era demasido difícil.

También ha habido protestas de los políticos, el PP ha propuesto en el Congreso una selectividad única en toda España. La Ley Wert de Educación estableció una revalida al acabar el bachillerato, pero fue el propio PP el que le dió la puntilla en la pasada legislatura ante la oposición en la calle y en el Congreso.

La polémica suscitada por las diferencias de la EVAU, de la selectividad, ha merecido un comunicado de la Conferencia de Rectores que han defendido las diferentes pruebas y que han argumentado que las diferencias más importantes se producen por el origen socioeconómico de los alumnos. Es decir que los alumnos sacan peores o mejores notas si sus padres son ricos o pobres. Esta nota de los rectores certifica uno de los principales fracasos del sistema educativo español: el ascensor social no funciona. Los alumnos antes y después de la universidad están condicionados no por lo que han estudiado o aprendido sino por su origen social. Hemos salido de la crisis con un país más desigual, la clase media se ha erosinado, hay una clase media alta y alta que gana más de lo que ganaba y hay una clase media baja y clase baja que gana menos de lo que ganaba. El sistema de enseñanza debería sevir para solucionar este problema, para garantizar la igualdad de oportunidades que no la igualdad de resultados.

España tiene un problema serio, más serio que otros países de nuestro entorno. Y además eso tiene consecuencias a la hora de encontrar un trabajo.

La explicación de los rectores no es un excusa, es una tragedia. Tendría que haber igualdad de oportunidades. Cuanto peor sea la calidad de enseñanza, más oportunidades tendrán los ricos, menos oportunidad tendrán los pobres.