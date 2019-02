De Haro a las 17h: "Es revolucionario que el Papa reclame libertad religiosa en un país del Golfo Pérsico"

Tiempo de lectura: 2



El Papa Francisco esta en los Emiratos Arabes y eso es un notición. No es solo noticia importante para la sección de religión, es un noticia de titular de portada. Todos sabemos que el Papa viaja mucho, pero el hecho de que el Papa esté en este momento en Abu dabi, haya pronunciado un discurso y vaya a celebrar una misa significa que algo se mueve en el mundo musulmán. Los Emiratos Árabes son un pequeño país, nacido en los años 70, pero está en la península árabiga. Y según la interpretación del islam rigorista de corte salfita toda la península es como un gran santuario que no puede ser ollado por otras religiones. Por eso es tan importante que Francisco haya podido viajar hasta allí y que pueda oficiar una misa. En Emiratos Árabes ha casi un millón de cristianos, en torno al 12 por ciento. Todos son inmigrantes, muchos filipinos, que están en el país por sueldos en mucho casos miserables. Esos cristianos pueden celebrar misa en las iglesias. Por eso Francisco ha querido subrayar que la libertad de culto es una libertad esencial. Pero la libertad de culto no es suficiente. Esos cristianos que viven en Emiratos Ärabes no pueden exhibir una cruz en público. Por eso el Papa Francisco ha querido subrayar que la libertad religiosa no se puede identificar solo con la libertad de culto, también incluye la libertad de poder expresarse en público como creyente. Es toda una revolución el hecho del que el Papa haya podido reclamar una libertad religiosa plena en un país del Golfo Pérsico. En muchos países de mayoria mulsumana se reconoce la libertad de culto pero hay una enorme dificultadad para reconocer el derecho a convertirse: a cambiar de religión. Es ya un gran avance que Francisco haya podido hacer este discurso. Como fue muy importante que pudiera viajar a Egipto y que fuera excepcionalmente recibido en la mezquita de Al Azhar, la gran refencia del sunnismo en mayo de 2017. En Egipto pidió tambiñen libertad religiosa. El islam es una realidad muy compleja que conocemos mal. Hay gente que mata en nombre del islam, y hay gente que vive una verdadera experiencia religiosa en el islam. Hay un islam cerrado como el de Arabia Saudí y hay un islam que, con no pocas dificultades, intenta abrirse a lo moderno e intenta comprender que no es lo mismo ser ciudadano que fiel de una confesión religiosa. Despúes de lo que está sucediendo en Abu Dabi no podemos ser esquemáticos con el islam.