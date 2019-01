De Haro a las 16h: "Si gana Sánchez, gana el independentismo y pierden el resto de los españoles"

Tiempo de lectura: 2



Volvemos a la actividad política después de la pausa de la Navidad y Pedro Sánchez ha querido repetir su mensaje: “yo sigo”. Ese es el mensaje de Pedro Sánchez desde que ganara la moción de censura: yo sigo. El presidente del Gobierno ha anunciado que este viernes el Consejo de Ministros va a aprobar el proyecto de Presupuestos para 2019. Este anuncio hay que traducirlo. Sánchez no aprueba un proyecto de presupuestos para que los respalde el Congreso, para hacer frente a frente a una situación de ralentización económica, para hacer política económica. Sánchez aprueba unos presupuestos para que los independentistas no apoyen las enmiendas a la totalidad de esos presupuestos y ganar así unos meses. La tramitación de los Presupuestos es un procedimiento largo. Se inicia con la votación de las enmiendas a la totalidad, eso sería a finales de enero, luego comienza el debate en comisión y hasta abril no sería la votación definitiva. Sánchez no necesita el apoyo de los independentistas a las cuentas públicas solo necesita que no voten a favor de una enmienda a la totalidad. Y tanto Bovenhi del PDECAT como Pere Aragonés han reclamado lo mismo esta mañana: que Sánchez celebre reuniones donde se reconozcan relaciones de bilateralidad y se hable de todo. Desde la cárcel la ex consejera de Trabajo del Govern, Dolor Bassa, ha pedido a los partidos independentistas que no dejen caer al Gobierno de Pedro Sánchez.Gana tiempo Sánchez en el acuerdo con los independentistas, ganan los independentistas si sus peticiones son atendidas: si hay esas negociaciones bilaterales le quitarían protagonismo al juicio. Mostrarían a su parroquia que el juicio no es todo, que la derrota no es total, que hay negociación política. Ganaría Sánchez, ganaría el independentismo. Perderíamos el resto de los españoles. Tal y como están las cosas hay que esperar a que la justicia haga su trabajo para hacer política.