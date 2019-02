De Haro a las 16h: "A veces da la sensación de que el objetivo primordial es difundir el mensaje del procés"

Tiempo de lectura: 2



El Banco Santander es un banco español y uno de los bancos más grandes del mundo. No, esto, no es un anuncio. No es un anuncio, solo quiere ser una explicación de por qué es tan importante que Ana Botín, la presidenta del Santander, se haya sumado a la campaña this is the real spain. Este video, en el que se explica que España tiene una de las mejores democracias del mundo. Es una iniciativa del Ministerio de Asuntos Exteriores que hay que apludir. Por su contenido y por el momento en el que se ha difundido. Hoy se están trasladando los políticos que estaban presos en Cataluña a Madrid para la celebración del juicio del procés. Esta mañana los políticos presos han sido agrupados en la cárcel de Brians 2 y desde allí han emprendido viaje a Madrid. Ha habido romería del independentismo, Torra ha estado en Brians, y habido concentraciones en torno a la prisión. Los medios independentistas han puesto mucho énfasis en destacar que los Mossos han recurrido a las porras. Torra, que es muy dado a esto, ha hecho una declaración institucional, hablando de represión. Jordi Cuixart, uno de los presos, en su momento, presidente de Omnium Cultural, mientras era trasladado ha publicado un tuit en el que aseguraba que iba a Madrid a acusar al Estado de vulnerar derechos civiles. Aunque parezca descabellada esta versión de los hechos es la que durante las últimas semanas ha estado difundiendo el consejo de Exteriores Alfred Bosch, que se ha reunido con un buen grupo de los embajadores con residencia en Madrid. Bosch, como ha hecho el independentismo durante los últimos años, ha trabajado intensamente para desinformar a los corresponsales extranjeros. Y el enfoque de lo que se ha publicado en las últimas horas e algunos países refleja hasta qué punto esa estrategia ha conseguido algún éxito. En los escritos de las defensas de los políticos presos queda claro cuál es la línea estratégica elegida, que no está solo encaminada a conseguir una sentencia lo más favorable posible. A veces da la sensación de que el objetivo primordial es difundir el mensaje de que estamos ante un proceso político. A partir del día12 se va a librar una intensa batalla para que hacer creer a la mitad de Cataluña y a a opinión pública internacional que hay una causa general contra ideas políticas. La batalla tiene que librarse.