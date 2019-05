De Haro a las 15h: "Los gerifaltes del independentismo siguen siendo diputados"

Tiempo de lectura: 2



"Lo más comentado del arranque de la legislatura en el Congreso y en el Senado no ha sido el madrugón que se ha pegado Santiago Abascal para sentarse detrás de Sánchez y chupar Cámara ni las inverosímiles fórmulas que han utilizado los diputados acusados de rebelión, la comidilla ha sido la reaparición don Ramón María del Valle Iclán como presidente de la mesa de edad.

Ramón María del Valle Iclán, por desgracia, lleva mucho tiempo muerto, pero las barbas y la blanca guedeja del diputado Agustín Zamarrón, diputado del PSOE, que ha presidido todas las votaciones hasta la elección de Meritxel Battet como presidenta del Congreso.

Zamarrón es médico y todas sus metáforas son las de un galeno. Zamarrón no es Valle Inclán pero esta mañana hemos echado de menos la gran prosa de don Ramón Maria, especialmente la trilogía de las Guerras Carlistas para que nos contara la paradoja de que cuatro gerifaltes del independentismo hayan votado la mesa de un Congreso al que no reconocen como expresión del soberano, el pueblo español. Los personajes de la trilogía de Valle Inclán se levantaron contra el Estado Liberal español. Como el independentismo. La vicepresidenta Calvo antes de comenzar la sesión aseguraba que Sánchez no iba a saludar al gerifalte mayor, Junqueras.

Pero al final sí ha habido saludo. Junqueras ha alargado la mano y Sánchez se la he estrechado. Es verdad que con frialdad. Sánchez ha saludado a Junqueras y los socialistas en el Senado han querido castigar al PP. El Senado tiene mayoría absoluta de los socialistas y estaba previsto que le cedieran al PP un puesto para que tuviera tres, al final se lo han cedido al PNV, a ultima hora se ha producido el cambio.

Se van perfilando los socios parlamentarios de Sánchez. El PNV ha votado a favor de la elección de Batet como presidenta del Congreso. Han sido muy significativos los 175 votos que en segunda votación han hecho a Batet presidenta, a Podemos, Compromis y el PNV se han sumado los diputados de CC. Esta va a ser la mayoría que va a hacer Sánchez presidente. Pero lo que cuenta es que son las tres de la tarde y, a pesar de lo claro que es la ley de enjuciamiento criminal y el reglamento del Congreso, los gerifaltes del independentismo siguen siendo diputados. Todavia no están suspendidos.