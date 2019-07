De Haro a las 15h: "Han hecho falta 12 largos años para superar la gran crisis que empezó en 2007"

Tiempo de lectura: 2



Esta tarde vamos a hablar aquí en COPE largo y tendido de las fechas para el debate de investidura que ya las tenemos, del arranque de la legislatura en el PE, del numérito de Puigdemont y de muchas cosas más. Pero vamos primero en el comienzo de nuestro programa con los que nos preocupa más a la gente-gente: el paro. Han hecho falta casi 12 largos años para que podamos decir que gran crisis que empezó en el verano de 2007 se pueda dar por superada en España. Nuestra economía crece desde ya algunos años de forma contundente, pero hasta el pasado mes de mayo no se recuperaron los afiliados a la Seguridad Social que teníamos en julio de 2007 antes de que estallara la bomba atómica de los suprime. Hoy hemos conocido el paro registrado del mes de junio y ese dato dice que en España hay 19 millones y medio de afiliados a la Seguridad Social, que es prácticamente el mismo dato que teníamos en julio de 2007. Doce años muy largos en los que mucha personas han sufrido mucho. Gran parte de la salida de la crisis, ha sido posible gracias a una fuerte devaluación salarial. Hasta hace unos meses hemos seguido teniendo unos salarios muy devaluados que solo han empezado a subir desde comienzo de año algo más de un 2% después de que el Gobierno subiera el SMI y después del acuerdo entre empresarios y sindicatos del verano pasado. El modelo de competir a base de salarios bajos no es un modelo estable ni bueno, porque siempre habrá alguien fuera de España dispuesto a competir a precios más bajos. El buen modelo de competencia es el que se base en la productividad y la alta productividad depende de la educación y del I+D+I. En España no tenemos ninguna de las dos cosas. La creación de empleo en estos últimos años se ha visto favorecida por la modesta reforma laboral de Rajoy, pero la ministra Valerio, la ministra en funciones se la ha atribuido al Gobierno breve de Sánchez. La ministra Valerio ha pedido un Gobierno cuanto antes para mejorar los datos de paro que sigue siendo muy altos,

Valerio se lo puede decir a su jefe, que ha puesto fecha para la investidura pero que pretenden que se la regalen. Doce años después de la crisis hemos recuperado el numero de A a la S.Social pero el mercado de trabajo en España está muy mal regulado. Muchos de los parados son ya parados de larga duración, lo dijo hace una semanas el Gobernador del BE.

Y eso es así porque las agencias públicas nos sirven para encontrar empleo, porque el dinero que gastamos en formación continua se tira a la basura. Y a eso hay que añadir que el mercado laboral está terriblemente fragmentado entre lo temporales y los indefinidos, los temporales ganan poco, son fácilmente despedidos y no se invierte en ellos. Y mientras tantos nuestros políticos a lo suyo.