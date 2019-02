De Haro a las 15:30h: "Nuestro país sigue siendo el cuarto país más desigual de la Unión Europea"

Tiempo de lectura: 1



Hace unos días contábamos que, según la EPA, 2018 fue un año espectacular en cuanto a la creación de empleo. Llevamos varios años creando 500.000 puestos de trabajo, pero eso no significa que se haya corregido algo muy negativo que es la desigualdad. España tiene una alta desigualdad. Lo pone de manifiesto un informe publicado por la ONG Oxfan Intermon hace unos días. Este informe advierte que nuestro país sigue siendo el cuarto país más desigual de la Unión Europea. Hay 28 países. Algunos vienen de un largo período bajo el telón de acero, pero nuestro país sigue siendo el cuarto país con más desigulada de la UE. Esto por tres razones: no se ha conseguido corregir la exclusión social, hay poca ayuda a la familia y a la infancia y tampoco hay ayuda para la vivienda. Es un aviso muy importante. Si con unas tasas de crecimiento tan altas, que no vamos a volver a ver, no hemos conseguido resolver el problema de la desigualad es que algo no funciona. Uno de cada seis hogares de clase media cayó en la pobreza dura de la crisis y no ha salido de la pobreza pese a la recuperación. Hay algo en este modelo de crecimiento económico que no funciona, porque no hay ayudas suficientes para los excluídos, las familias, la vivienda. Podemos estar satisfechos con la creación de empleo, con las tasas de crecimiento, pero no con la desigualdad. Una sociedad desigual no es una sociedad sana y acaba inevitablemente estallando. Si no hay ascensor social, el país tendrá seriamente comprometido su futuro.