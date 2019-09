De Haro a las 15:00h: “La ministra sabe que a los empresarios no les gustan las medidas económicas de Sánchez”

Esta mañana hemos sabido que la semana que viene habrá nueva ronda de consultas del Rey, hemos tenido nuevo CIS y hemos tenido aquí en Cope, en el programa de Herrera a la ministra de economía Calviño. La ministra Calviño se ha extrañado de que los empresarios prefieran una repetición electoral antes que un Gobierno de colaboración, que no se va a producir entre el PSOE y Podemos.

La ministra en funciones Calviño sabe perfectamente por qué los empresarios prefieren una repetición electoral a un Gobierno de Sánchez con el apoyo de Podemos. La ministra sabe que a los empresarios no les gustan las medidas económicas que Sánchez propuso a Podemos en el paquete de 370 medidas. No le gustan a los empresarios y no le gustan tampoco a Calviño. Entre las 370 medidas está la derogación de la reforma laboral de Rajoy que en su momento Calviño valoró como positiva. Entre las medidas económicas de Sánchez está una subida de las pensiones conforme al IPC que mandaría al traste las ya destartaladas cuentas de la S. Social, una subida de impuestos, una subida del Salario Mínimo Interprofesional y un largo etcétera de aumento del gasto en un momento muy complicado.