De Haro: “La Comisión de Reconstrucción será fake por la falta de voluntad de acuerdo”

Ya se ha estrenado la segunda temporada de una de las series que más furor causó el año pasado The Politician, el político.

La serie, una comedia, que tiene como guionista a Ryan Murphy cuenta la historia de Ryan Murphy, un joven que quiere llegar a ser presidente de los Estados Unidos y que se presenta, para empezar a las elecciones de su instituto. Utilizando el humor el guionista refleja los habituales trucos que usan en este momento los políticos. Ya eso es interesante. Pero lo más interesante es que en el mundo de las fake news, de noticias falsas, creadas para ganar apoyo en las redes sociales atrapa a los protagonistas y ellos mismos acaban por no saber quien son, parecen añorar con nostalgia una identidad, unos sentimientos que sean verdaderos, que no sean falsos, o no, o esa nostalgia de verdad y de realidad sea también fake, el guionista juega con esa ambigüedad.