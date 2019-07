De Haro: "La aproximación de Pedro Sánchez sobre educación ha sido ideológica y reductiva"

Muy buenas tardes desde el Congreso de los Diputados. En este momento, los diputados están en el receso después del largo discurso de Sánchez. A las cuatro se reanuda la sesión, será el turno para los grupos que estarán en la oposición, veremos cómo fijan posición. Hoy vamos a estar aquí toda la tarde, contándote lo que sucede. Esta mañana largo discurso de Pedro Sánchez. Un discurso poco relevante, porque lo importante es lo que deciden entre bambalinas Carmen Calvo y Echenique. El discurso de Pedro Sánchez no ha sido un discurso de investidura porque no ha tenido la concreción necesaria para conformar un programa de gobierno. Se han hecho muchas promesas, pero no ha habido, por ejemplo; ninguna descripción de un plan de ingresos. No había memoria económica, ni una palabra de impuestos. Ha sido muy significativo la ausencia en el discurso a la referencia de Cataluña. Sánchez ha hablado de problemas reales; el cambio climático, el mercado de trabajo, la desigualdad entre los españoles, la violencia machista...Todos esos son problemas reales. Pero el mayor problema de este momento, es que hay una parte de España que quiere marcharse y a eso no se ha referido. Está pendiente del apoyo positivo de Podemos como de la abstención de los grupos independentistas.

Sánchez sí ha hablado de educación y me quiero detener en esta cuestión. Sánchez ha dicho que quiere retomar una inversión, un gasto en educación, al menos el 5% del PIB que es la referencia que teníamos en 2009. Siempre será bueno que dediquemos más a educación, nuestro sistema educativo tiene muy malos resultados. También ha hablado de un 2% de gasto en I+D+I. El problema es que cuando Sánchez afronta este problema se ve desde qué posición ideológica lo hace. Hablaba más de una educación pública que cubriese todas las edades. Por educación pública no se suele entender por eduación concertada. No ha hablado ni por asomo de la libertad de los padres. Toda la solución al problema educativo en España, consiste en que haya más plazas públicas. ¿Y si los padres no eligen esa enseñanza, sino otro tipo? ¿Qué haría el gobierno de Sánchez? Aquí se ve el enfoque, el apriorismo ideológico del que parte Sánchez, que piensa que es el Estado el que gestionando directamente la educación, el que puede mejorar el sistema educativo.

Ha hecho también Sánchez referencia a la formación profesional, sobre todo para hablar de nuevas titulaciones en el ámbito digital. 80 titulaciones que se van a poner en marcha. El problema de la formación profesional en España es una valoración social escasa. La formación dual, así como en otros países como Alemania tiene una gran fuerza y protagonismo, en España no funciona. Sobre esta cuestión sobre la formación profesional tampoco como en tantas otras, Sánchez ha aportado soluciones. La aproximación a uno de los grandes problemas que tiene España, el problema educativo ha sido ideológica y reductiva.