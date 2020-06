De Haro: "Se acaba el estado de alarma, pero no las contradicciones del Gobierno"

Hay cosas que no cambian. Nos podemos mover de una provincia a otra, podemos visitar a nuestros familiares. Se ha acabado el Estado de Alarma, pero no se han acabado las contradicciones entre los miembros del Gobierno. Te acuerdas, los niños salen o no salen, hay Ingreso mínimo vital ya o hay que esperar, la nueva normalidad, incluye normalidad en el Gobierno: contradicciones. Esta mañana la vicepresidenta Calvo ha advertido ante los 12 nuevos brotes.