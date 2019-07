De Haro: "Bruselas cree que con Boris Johnson como líder británico será más fácil llegar a la solución final"

Máxima expectación porque todavía no ha salido el presidente en funciones, candidato a ser presidente investido después de haber cosechado un importante castigo en la primera votación. Solo ha conseguido 124 votos a favor para la investidura y parece que se aceleran las negociaciones con Podemos después de que la vicepresidenta Calvo le haya ofrecido mientras estaba la sesión en marcha una vicepresidencia a Irene Montero. De aquí a lo que suceda el jueves puede llover mucho y ya digo que ese retraso en la salida de Pedro Sánchez del Congreso ha desatado mucha expectación por la posibilidad de que esté reunido en alguna negociación. No sabemos si después de lo que suceda este jueves, Sánchez va a suceder a Sánchez, si va a haber otro debate de investidura o va a haber nuevas elecciones.

Donde ya si sabemos quién sucede a Theresa May en el Reino Unido al frente del Consejo de Ministros es Boris Johnson, que tiene en la agenda una cuestión fundamental como es la del brexit pero antes de eso tiene que hacer frente a la crisis en el Estrecho de Ormuz. Los iraníes han golpeado la espalda de los británicos deteniendo un petrolero, el régimen de Teherán ha decidio tomar represalias contra ese petrolero que pasaba por allí. La primera cuestión que tendrá que responder Boris Johnson es cómo responde a Irán, y aquí no lo tiene fácil y es que el Reino Unido no ha tenido un aposición tan beligerante como la de Trump contra Irán. El Reino Unido era partidario de continuar con el acuerdo que Trump optó por romper, el de no proliferación o desarrollo nuclear.

En Bruselas creen que con alguien tan radicalmente europeo será más fácil entenderse, primero porque saben por dónde va Boris Jonshon, y eso creen en Bruselas que al menos para la negociación final puede ser una solución. De todas formas aunque Brusuelas esté contenta es una tragedia porque el Reino Unido siempre ha estado dentro a su manera claro, pero este es el fin del nacionalismo, separar, desgajar cuando la Unión Europea cuando ha puesto de manifiesto en el conflicto Ormuz es más que necesaria a nivel global.