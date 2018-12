Fernando de Haro: "Sánchez se ponía durísimo con Torra el miércoles y hoy le envía cartitas"

Tiempo de lectura: 1



Fue el ministro Borrell el que dijo hace unos días que esto no se soluciona con Ibuprofeno. Pero, por si acaso Sánchez, ha tirado de mucho Ibuprofeno y ha enviado una carta a Torra pidiéndole una reunión. Voy a decirlo de otro modo: el presidente del Gobierno que el miércoles en el Congreso se ponía durísimo con Torra sugiriendo la aplicación del 155 ahora le manda cartas. La ministra Celáa dice que no es una cumbre. Pues para no ser una cumbre disimulan muy bien porque parece exactamente una cumbre.