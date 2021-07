Fernando de Haro: “La quinta ola se ha producido por el comportamiento irresponsable de algunos”

Nos mandaron los italianos para casa cuando anoche jugamos el mejor partido de la Eurocopa. Es lo que dicen los que saben de futbol. Empezamos la Eurocopa con muy poco esperanza, con críticas a las decisiones de Luis Enrique, y a medida que nos vamos alejando del disgusto de anoche, resaltan más los factores positivos. Los que saben de fúbol dicen que hay selección, que hay España, que los nuestros son muy jóvenes y que el equipo tiene recorrido. Es, pues cuestión, de paciencia. La paciencia no es fácil, es saber esperar, es no tenerlo todo ahora. La paciencia es esperar a que el tiempo te traiga lo que te tenga que traer, una Eurocopa, o la normalidad. Paciencia es lo que no hemos tenido.