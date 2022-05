Fernando de Haro: "Moncloa ya había hecho spoiler de este capítulo de la saga Pegasus"

En su penúltima película Almodóvar tiene una escena en la que Rosalía y Penélope Cruz cantan 'A Tu vera'. Dolor y Gloria es de lo mejor de Almodóvar como el artículo que ha publicado hace unos días en un semanario. Almodóvar lo llama memoria de un día vacío. Almodóvar reconoce su soledad y su hastío. Dice también: “Si de algo estaba seguro cuando era joven era de que nunca me aburriría. Ahora me aburro. Y eso es una especie de derrota”. Es un gran ejercicio de sinceridad. Almodóvar dice que no acepta a un Dios para el que el hombre no sea nada. Es inaceptable, digo yo. A pesar de la derrota confesada señala que por instinto los hombres buscan un motivo y una explicación. El director de cine asegura que no admite que su destino sea cruel, tampoco yo, seguramente tú tampoco. El mejor Almodóvar.