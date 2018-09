“Es muy triste no poder calentar tu vivienda en invierno debido a la pobreza energética”

La subida de la luz supone a día de hoy un incremento de más del 50% respecto al año pasado.

Y si lo pensamos bien, todo hoy funciona a base de electricidad. Sirve para tantas cosas en casa que a veces no nos damos ni cuenta. Está claro que es necesaria para encender una simple bombilla para poder “ver” cuando llega la noche... pero también es para poner una lavadora, para ducharte... para ver la televisión si quieres...

La electricidad también es necesaria para comer. Eso significa que funcione la nevera, el congelador, para cocinar, básico. Ahora es imprescindible para cargar el móvil o la tableta... y para usar Internet, claro. Y lo más importante. La electricidad es necesaria para poder calentarse cuando llega el frío. Es muy fuerte tener que pasar el invierno sin calefacción, sobre todo en el centro de España, donde los inviernos pueden llegar a ser muy duros.

Y el otoño llega ya, justo este domingo, y el frío, dentro de poco, hará su aparición. ¿Y qué les pasará entonces a las millones de familias que no pueden calentar sus hogares?

ESCUCHA LA ENTREVISTA COMPLETA EN 'LA TARDE'

La electricidad es un bien básico y cerca de 5 millones de personas no se la pueden permitir. Hogares donde no pueden poner ni la calefacción. A esto se le llama “pobreza energética”. Parece un término lejano, pero no es así. Es algo muy serio.

Jesús Pérez-Mayo, director de Cáritas Diocesana de Mérida-Badajoz, ha explicado en 'La Tarde' que “la pobreza energética existe. Estar en esta situación es muy complicado. Es muy triste no poder calentar tu vivienda”.

“El 70% de las familias han tomado medidas para reducir el consumo de energía, según dicen las encuestas. Estamos hablando de uno de los primeros puntos en el que las familias recortan en gastos de energía para llegar a fin de mes”, ha añadido Jesús Pérez-Mayo.