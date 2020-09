Lorenzo Silva: "Debemos tener mecanismos que decidan cuál es realmente el interés del menor”

Ya ha tenido lugar la primera sentencia judicial en España sobre absentismo escolar. Ha sido en León.

La madre del menor no quería llevar a su hijo al colegio por miedo al contagio. Su exmarido quería todo lo contrario. Un conflicto en el que el Juzgado de Familia de León ha dado la razón al padre porque creen que el miedo al virus no es suficiente y que el derecho a la educación es decisión del del menor, y no de los padres.

Sobre esto ha puesto hoy la mirada el colaborador de 'La Tarde', Lorenzo Silva, que puede entender la postura pero se trata de una actitud que pone el foco en un conflicto “muy interesante” cuando se trata de menores de edad. Por ello se ha preguntado: “¿Ha de prevalecer el criterio de los progenitores o el de la sociedad de las leyes y las autoridades?”.

“Debemos tener mecanismos, Tribunales, que decidan cuál es realmente el interés del menor”, ha declarado.